Schwelm bereitet sich auf Ankunft von Flüchtlingen vor

Schwelm. Die Stadt Schwelm und diverse Einrichtungen koordinieren aktuell Hilfsmaßnahmen für Flüchtlinge aus der Ukraine. So sieht es aktuell aus.

Mit der russischen Invasion in der Ukraine haben Flüchtlingsströme eingesetzt, deren Entwicklung nicht abzusehen ist. Sowohl die Stadtverwaltung – und hier vor allem der Fachbereich Familie, Bildung, Sport – als auch Hilfsorganisationen, Kirchengemeinden und viele andere Institutionen haben früh Planungen für die Unterstützung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine aufgenommen. „Wir wissen noch gar nicht, wie viele Menschen zu uns kommen werden“, stellt Bürgermeister Stephan Langhard klar. Um der Dynamik der Ereignisse mit gesicherten Strukturen begegnen zu können und „die anstehenden Aufgaben miteinander zu koordinieren“, hat das Stadtoberhaupt kurzfristig Vertreter der bekannten Hilfsorganisationen und weiterer Einrichtungen zu einem Abstimmungsgespräch ins Rathaus beziehungsweise um Online-Zuschaltung gebeten.

Stadtverwaltung und Einrichtungen stimmen ihre Hilfsmaßnahmen für Flüchtlinge aus der Ukraine aufeinander ab. Zum Koordinierungsgespräch begrüßte Bürgermeister Stephan Langhard Vertreterinnen und Vertreter der Hilfsorganisationen, Kirchengemeinden, des kommunalen Integrationszentrums, des Curanums am Ochsenkamp und des Vereins AtelierSieben. Foto: Stadt

Es sei viel gute Energie zu spüren gewesen, teilte die Stadt anschließend mit. Bei diesem Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern von Caritas, Diakonie, Deutschem Roten Kreuz, Arbeiterwohlfahrt, Schwelmer Kirchengemeinden, Kinderschutzbund, Kommunalem Integrationszentrum des EN-Kreises, AtelierSieben e.V. und der Seniorenresidenz Curanum am Ochsenkamp seien folgende Themen behandelt worden: „Wohnraum“, „Sachspenden“, „Betreuung“, „Übersetzungshilfen“, „Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen“, „Beschulung“ und „Sprachkurse“.

Wohnraum

In der Unterkunft für Wohnungslose in der Kaiserstraße, wo auch Flüchtlinge aus anderen Ländern und obdachlose Bürger leben, wurden 50 Plätze für ukrainische Flüchtlinge bereitgestellt, von denen 16 bereits belegt sind; weitere Flüchtlinge aus der Ukraine sind angekündigt.

Eine Archivaufnahme von der großen Unterkunft an der Kaiserstraße. 50 Plätze werden für ukrainische Flüchtlinge bereit gestellt. Foto: Gruber / WP

Nach dem frühen öffentlichen Aufruf der Verwaltung, ihr zur Verfügung stehenden Wohnraum zu melden, liegen 15 Angebote vor, die aktuell geprüft werden. Die Stadt bittet um weitere Angebote und prüft darüber hinaus die Möglichkeit, die ankommenden Menschen gegebenenfalls in einer Einrichtung unterzubringen, die als Willkommenszentrum dienen könnte. Unterbringungsangebote in unterschiedlichen Formaten machten auch die Evangelische Kirchengemeinde und das Curanum am Ochsenkamp. Immer wieder werden Menschen auch über Dritte nach Deutschland gebracht. Sofern diese nicht privat untergebracht sind, ist es wichtig, sich zunächst an die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge NRW in Bochum zu wenden.

Koordinierungsstelle bei Stadt eingerichtet Die Stadtverwaltung hat eine Koordinierungsstelle geschaffen, bei der Wohnungsangebote und Übersetzungshilfen gemeldet werden können. Ansprechpartnerin ist Korinna Schlink, 02336- 801-386, Mail: k.schlink@schwelm.de. Die Stadtverwaltung wird auf ihrer Homepage die wichtigsten Informationen zusammenstellen und per Link auf die Angebote und Maßnahmen der Hilfsorganisationen und Einrichtungen verweisen.

Sachspenden

Laut Caritas ist die Kleiderkammer in der früheren Turnhalle Markgrafenstraße sehr gut gefüllt, so dass Kleidung derzeit nicht gebraucht wird. Wer dennoch Kleidung abgeben möchte, sollte hierfür besser die Altkleidercontainer im Stadtgebiet nutzen.

Betreuung

Hier könnte der Kinderschutzbund im Kinderhaus Sprachförderung für Schulkinder anbieten und sich in den Osterferien mit Kindern befassen, die sich spielerisch einleben sollen, Kontakte knüpfen und erste deutsche Worte lernen. Der CVJM würde sich in der Tagesbetreuung von Kindern engagieren, die noch nicht in die Schule gehen. Ein kreatives Betreuungsangebot kam auch vom AtelierSieben e.V.

Um unbegleitete Minderjährige wird sich das Jugendamt kümmern. Aus der Erfahrung im Umgang mit geflüchteten Menschen weiß das DRK zu berichten, dass Kindern am besten durch niederschwellige Angebote geholfen werden kann, die zum Mitmachen und Spielen führen.

Übersetzungshilfen

Das Kommunale Integrationszentrum wirbt über seinen Sprachmittlerpool hinaus um weitere Übersetzerinnen und Übersetzer und wird auch erste Infoblätter für die Flüchtlinge abfassen. Das „KI“ wird auf seiner Homepage wichtige Infos zusammentragen und diese den Städten zur Verfügung stellen.

Kindertagesplätze

Die Kindertageseinrichtungen befinden sich noch in der Vergabe von Plätzen für das neue Kindergartenjahr, und können – unabhängig davon – 10 bis 20 freie Plätze für Kinder aus der Ukraine bereitstellen. Zwei Großtagespflegeeinrichtungen könnten an den Start gehen, doch es braucht hierfür Personal.

Beschulung

In Schwelms Grundschulen sind, wie Bürgermeister Stephan Langhard ausführte, in den ersten und zweiten Klassen zusammen 30 Plätze verfügbar; mehr als 30 Plätze sind es insgesamt in den Klassen 3 und 4. Auch die weiterführenden Schulen werden Kinder aufnehmen.

Sprachkurse

Sprachkurse laufen zum Beispiel über den Migrationsdienst der Arbeiterwohlfahrt; ein Kurs für Erwachsene läuft derzeit bei der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde, die auch einen zweiten Kurs für Anfänger anbieten könnte.

