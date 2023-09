Schwelm: Bernd Oesterling erhält die Van-Dage-Medaille

Schwelm. Eine besondere Auszeichnung gab es für Bernd Oesterling im Rahmen des Schwelmer Heimatfest: Das steckt dahinter.

Heiter und locker gestaltete sich der traditionelle Empfang von Bürgermeister Stephan Langhard zum Schwelmer Heimatfest. Im Ratssaal begrüßte er Gäste aus Bundes-, Landes- und Lokalpolitik, Wirtschaft, Handel, Kultur, Sport und Verwaltung. „Vor lauter Krisen und Herausforderungen“, so Langhard, „sehen wir manchmal das Schöne, Gelingende und Gute nicht mehr. Heute aber blicken wir gemeinsam und zuversichtlich nach vorn, denn: Tesamen sitt vi Schwelm!“ Gleich zu Anfang gratulierte er seiner zweiten Stellvertreterin im Amt – Christiane Sartor – mit Blumen zum 75. Geburtstag.

Zum Programm zählt immer auch die Verleihung der Van-Dage-Medaille, mit der in diesem Jahr Bernd Oesterling ausgezeichnet wurde. Zuvor hatte Werbegemeinschaftschefin Daniela Weithe die guten Eigenschaften aufgezählt, die den bekannten Schwelmer für diesen Preis prädestiniert haben. Zum Beispiel kann Bernd Oesterling Platt küern, was er bewies, als er aus dem Käpp van Müöllenkoatten vortrug und gemeinsam mit Hans-Georg Müller das Publikum nach dessen Dialekt-Fähigkeiten befragte. Kaal & Krißjan, alias Andreas Jautze und Mirko Enkhardt, gaben als Schwelmer Füöllschnuten eine kecke Einlage mit Seitenhieb auf die Verwaltung, der gegenüber die Nachbarschaften durch die jährliche Gestaltung des Festzuges schon ein ganz anderes Tempo an den Tag legen würden als die Administration als solche.

Ganz besondere Gäste sind immer die Freunde aus Saint-Germain-en-Laye/Fourqueux. Für die Städtepartner sprach Maire délégué Daniel Level ergreifende Worte. „Ich komme jetzt seit 25 Jahren nach Schwelm, und ich tue es immer noch voller Leidenschaft!“ Er führte aus, dass es seitdem eine Vielzahl von Begegnungen auf allen Gebieten gegeben habe, und erst im Mai dieses Jahres hatten die Städtepartner in Saint-Germain-en-Laye ihre Städtepartnerschaft erneuert. Ein besonderes Geschenk erhielten die französischen Freunde von Jochen Tewes, der ihnen ein Exemplar der brandneuen Fahnen überreichte, mit denen die Förderinitiative Schwelmer Heimatfest in diesem Jahr die ganze Stadt verschönert.

Der Empfang wurde musikalisch von Sängerin Lea Bergen gestaltet, die die Gäste unter anderem mit „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ und „Non, je ne regrette rien“ begeisterte. Mit herzlichen Worten auf Schwelmer Platt verabschiedete sich der Bürgermeister schließlich von den Gästen, um am Ochsenkamp pünktlich um 13 Uhr auf dem Festwagen mit Westfalenross den Festzug mit anzuführen.

