Schwelm: Besondere Aktion zum internationalen Frauentag

Schwelm. Zum internationalen Frauentag gibt es auch besondere Aktionen in Schwelm. Unter anderem in der künstlerischen Schiene.

Das Elfriede-Voss-Kollektiv, ein Zusammenschluss aus lokalen Künstlerinnen und Künstlern, lädt zu einer Aktion am 8. März zum internationalen Frauentag in die Fußgängerzone in. In der Zeit von 12 bis 14 Uhr gibt es am Bürgerplatz die Möglichkeit, über den Internationalen Frauentag zu diskutieren, kleine Botschaften und (Liebes-)Briefe an die Frau zu verfassen und nachhaltige Blumen zu basteln, statt rote Rosen geschenkt zu bekommen.

Lesen Sie auch:

Schwelm: Weiteres großes Geschäft in Hauptstraße schließt

Schwelm: Vater missbraucht eigenen Töchter mehr als 1400 Mal

Führungskraft in Teilzeit? Bei diesem Gevelsberger Unternehmen ist es möglich

Es besteht die Möglichkeit, die Stellung der Frau in der Kunst zu thematisieren oder an einer gemeinsamen Frauen-Collage zu werkeln. Das Kollektiv möchte Ideen von und mit Schwelmer Bürgerinnen und Bürgern über Kunst, Kultur und zukünftige Veranstaltungs- und Vernetzungsmöglichkeiten sammeln. Einladungslisten und Flyer liegen aus.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm