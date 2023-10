„Schwelm besser machen“ zieht Bilanz

In Schwelm und vier weiteren deutschen Städten ist die Initiative „Deutschland besser machen – mit der zukunftsfähigen Stadt“ der Körber-Stiftung an den Start gegangen. Das Ziel: Bürgerinnen und Bürger entwickeln nachhaltige lokale Klimaprojekte – gemeinsam mit Politik und Verwaltung.

Schwelm. Die Initiative „Schwelm besser machen“ hat viele Projekte, um den Klimawandel anzugehen. Am Montag wird eine Bilanz gezogen.

Ob „Essbare Stadt“, ein Nachhaltigkeitsfest oder die Neugestaltung von Plätzen: Im Zuge der Initiative „Schwelm besser machen“ haben engagierte Bürgerinnen und Bürger vielfältige Klimaprojekte entwickelt und in Zusammenarbeit mit der Stadt Schwelm vorangetrieben.

Am Montag, 16. Oktober, lädt die Stadt Schwelm gemeinsam mit der Körber-Stiftung von 18 bis 19.30 Uhr in den Veranstaltungsraum der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Hauptstraße 63, Schwelm, ein, um in feierlichem Rahmen auf die Erfolge der Initiative zu blicken und über eine Fortsetzung im kommenden Jahr zu sprechen.

Die Abendveranstaltung würdigt die beeindruckenden Leistungen und das Engagement der Schwelmerinnen und Schwelmer sowie der Stadtverwaltung vor Ort.

Die Veranstaltung steht auch im Zeichen des weiteren Austausches zwischen allen Beteiligten, da mit dieser Veranstaltung die lokalen Projektvorhaben nicht enden. Die bundesweite Initiative „Deutschland besser machen – mit der zukunftsfähigen Stadt“ der Körber-Stiftung zeigt: Zukunftsthemen können gemeinsam vor Ort konstruktiv bearbeitet werden, wenn Zivilgesellschaft und Verwaltung kooperieren.

Die Abschlussveranstaltung „Schwelm besser machen“ ist kostenfrei und richtet sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus Schwelm. Eine vorherige Anmeldung ist dabei nicht notwendig.

