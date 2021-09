Schwelm: Besserer Internetauftritt für den Einzelhandel

Schwelm. Für mehr Umsatz im digitalen Geschäft: In Schwelm wurde ein Popup-Store zur Hilfe von Händlern und Unternehmen eröffnet.

Welche Wege kann man einschlagen, um das Thema „Digitalisierung“ greifbarer zu machen? Vertreterinnen und Vertreter der lokalen Wirtschaftsförderung, der Schwelmer Digitalagentur CICO IT, der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK) und der EN-Agentur haben sich entschlossen, dazu ihr Büro vorübergehend gegen einen Platz mitten in der Innenstadt einzutauschen.

Und der befindet sich seit einigen Tagen im Ladenlokal des Gebäudes Hauptstraße 79 und kommt in Gestalt eines sogenannten Pop-up-Stores daher, also einer Einrichtung, die es für diesen Zweck und in diesem Zuschnitt nur eine begrenzte Zeit an einem speziellen Ort gibt.

Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard hatte dieses vorübergehende Beratungsbüro eröffnet, in dem Schwelmer Einzelhändler und Unternehmer eine Woche lang die Möglichkeit nutzen können, sich rund um die Themen Digitalisierung, Internetauftritt sowie Fördermittel und Gründung beraten und direkt vor Ort unterstützen zu lassen.

Der Pop-Up Store ist noch bis 28. September täglich von 11 bis 14 Uhr geöffnet. An allen Tagen werden Mitarbeiter der EN-Agentur vor Ort in Schwelm sein und zum Thema Fördermittel beraten. Am 27. September beraten Ken Uhles und Ben Riemer von CICO IT zum Thema Digitalisierung.

Zudem ist am 28. September ein Ansprechpartner aus der Wirtschaftsförderung vor Ort.

