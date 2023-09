Sandra Rijavec (Saxophon) und Jang Eun Bae (Klavier) treten in der Veranstaltungsreihe Best of NRW auf.

Musik Schwelm: „Best of NRW“ feiert Premiere im Haus Martfeld

Schwelm. Die renommierten Musikerinnen Sandra Rijavec und Jang Eun Bae kommen nach Schwelm. Wann das Konzert stattfindet und wo man Tickets kaufen kann:

Die jährliche Konzertreihe „Best of NRW“ feiert ab Herbst Premiere im Haus Martfeld als neuem Veranstaltungsort. Beim ersten der vier Konzerte am Freitag, 29. September, präsentieren Sandra Rijavec (Saxophon) und Jang Eun Bae (Klavier) ein stilistisch abwechslungsreiches Programm von G.B. Platti über C. Debussy bis E. Denisov und anderen.

Beide Interpretinnen erhielten bereits im Kindesalter renommierte Preise in ihrer Heimat (Slowenien/ Südkorea) und wurden auch international zum Beispiel mit dem Echo Klassik ausgezeichnet, nachdem sie an verschiedenen europäischen Hochschulen ihr Studium beendet hatten. Das Konzert beginnt um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr).

Karten gibt es im Haus Martfeld und in der Stadtbücherei im neuen Kulturhaus Römerstraße 10 in Schwelm zum Preis von 16 Euro beziehungsweise 12 Euro für Schüler bzw. Studenten sowie für 9 Euro (Schwelm-Pass, Juleica) im Vorverkauf und an der Abendkasse.

