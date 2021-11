Schwelm: Betreuungslücke zwischen Kita und Schule schließen

Kinder in einem Kindergarten. Beim Übergang von der Kita zur Schule sieht die FDP in Schwelm eine Betreuungslücke, für deren Schließung sie sich stark macht.

Schwelm. Beim Übergang von Kita zur Schule gibt es in Schwelm eine Betreuungslücke. Das erklärt die FDP und fordert eine Lösung.

Eine Betreuungslücke beim Übergang vom Kindergarten zur Schule hat die Schwelmer FDP ausgemacht und macht sich nun für eine Lösung stark.

Die FDP-Fraktion stellt den Antrag, die Betreuung der Kinder in der Übergangszeit zwischen Ende der Kita-Zeit mit dem Beginn des ersten Schuljahres pragmatischer in Absprache mit allen Beteiligten zu lösen und den Eltern entsprechend zu kommunizieren.

Zur Begründung teilten die Liberalen mit: Das Kindergartenjahr ende offiziell am 31. Juli und die Schule beginne am 1. August eines jeden Jahres. Durch die Ferienzeiten der Kindergarteneinrichtungen und die Schulferien würden jährlich eine Betreuungslücke von mindestens 4 Wochen entstehen. „Ab dem 1. August eines Jahres haben die Kindergartenkinder keinen rechtlichen Anspruch mehr den Kindergarten zu besuchen“, heißt es in dem vom Fraktionsvorsitzenden Michael Schwunk unterzeichneten Schreiben an den Bürgermeister. Da die Schule wiederum aufgrund der Schulferien geschlossen sei, entstehe bei den Eltern eine Betreuungslücke.

Von der Betreuungslücke seien insbesondere Alleinerziehende besonders betroffen: FDP-Fraktionschef Michael Schwunk hat den Antrag zur Verbesserung der Situation auf den Weg gebracht. Foto: Privat

„Für Alleinerziehende wird es regelmäßig besonders kompliziert. Die Eltern müssen also andere Lösungen finden, wie zum Beispiel die Beschäftigung einer Tagespflegeperson, die aber auch finanziert werden müssen“, führt die FDP aus. Formal gebe es zwar im Übergangsbereich einen Rechtsanspruch auf Betreuung, doch würden Eltern vielfach nicht auf ihre Möglichkeiten hingewiesen, so die FDP. „Zugleich sind auch die Betreuungsformen für die Übergangswochen in der Regel nicht optimal. Auch ein Verbleib der betroffenen Kinder in der Kita über das Ende des Kita-Jahres hinaus ist keine gute Lösung für die betroffenen Kinder, wenn ein Teil von ihnen vor der Einschulung bereits in die OGS geschickt wurden“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Als Lösungen schlagen die Liberalen folgende Punkte vor: Erstens, eine Informationskampagne des Jugendamtes über die Betreuungsmöglichkeiten. Außerdem die Prüfung einer gemeinsam, aufeinander bezogenen Gestaltung der Betreuungssituation und von Handlungsstrategien mit Schwelmer Kindergärten, Schulen und Verwaltung. Und als dritten Punkt die Anpassung der OGS der jeweiligen Schulen mit dem Ende des Kita-Jahres

