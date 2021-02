Schwelm: Björn Wenning übernimmt Steinbildhauerei Gemmeker

Schwelm. Nach 36 Jahren geben Holger und Marion Gemmeker den Familienbetrieb aus Schwelm in die Hände von Steinmetz Björn Wenning.

Über Generationen hinweg, und zwar genau seit 1891, ist die als Familienbetrieb geführte Steinbildhauerei Gemmeker an der Barmer Straße 51 den Menschen zu einem Begriff geworden.

Nun haben Holger und Marion Gemmeker nach 36 Jahren Arbeit ihren Betrieb in die vertrauten Hände von Björn und Ester Wenning gelegt. Vertraut, weil Björn Wenning von 1998 bis 2001 seine Ausbildung zum Steinmetz bei den Gemmekers absolviert hatte. Der neue Inhaber stammt selbst aus einer Steinmetzfamilie und führt den 1987 gegründeten elterlichen Steinmetzbetrieb Wenning in Gevelsberg in zweiter Generation, gemeinsam mit seinen Eltern Loni und Peter Wenning sowie seinem Bruder Christopher Wenning.

Glückwünsche vom Bürgermeister

In der nächsten Zeit werden Gemmekers dem neuen Inhaber im Schwelmer Betrieb noch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zum Inhaberwechsel wünschte jetzt Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard – begleitet vom städtischen Wirtschaftsförderer Simon Nowack – den neuen Inhabern „alles Gute für Ihre persönliche und berufliche Zukunft in Schwelm“. Dazu überreichte das Stadtoberhaupt dem Paar eine Flasche „Martfeld-Wein“ und unterhielt sich mit Gemmekers und Wennings über die Herausforderungen, denen sich ein Betrieb für Natursteine und Grabmale heutzutage zu stellen hat.