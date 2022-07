Schwelm: Bläck Fööss gastieren im Ibach-Haus

Schwelm. Die Kulturfabrik Ibach-Haus hat das Programm für die neue Saison vorgestellt. Ein Höhepunkt ist das Konzert der Kölner Kultband Bläck Fööss.

Die Kulturfabrik Ibach-Haus freut sich „ganz närrisch“ darauf, die Bläck Fööss präsentieren zu können. Der Auftritt der kölschen Kultband am 15. September um 20 Uhr im Schwelmer Ibach-Haus sei ein echtes Highlight im Programm der kommenden Saison.

Zum 50-jährigen Bandjubiläum im Jahr 2020 hatten sich die Bläck Fööss viel vorgenommen, doch aufgrund von Corona mussten die meisten der geplanten Konzerte auf 2021 oder 2022 verschoben werden. Die durch die Pandemie verursachte Zwangspause überbrückten die Bläck Fööss durch die Arbeit an einem Jubiläumsalbum mit vielen prominenten Gästen, welches bereits eine Woche nach seiner Veröffentlichung Anfang November 2020 direkt auf Platz 4 der deutschen Charts einstieg. Mittlerweile sind nun endlich wieder Konzerte möglich, die Fööss sind wieder live unterwegs. Umso mehr freut sich die Kulturfabrik Ibach-Haus, dass es mit dem Konzert im September im Schwelmer Leo-Theater im Ibach-Haus geklappt habe. Das Publikum dürfe sich auf viele Hits der Kölner Gute-Laune-Band freuen.

Französischer Chansonabend

Im Ibach-Haus findet außerdem am 7. August ein französischer Chansonabend mit der bekannten heimischen Künstlerin Lea Bergen statt. Die Sängerin aus Schwelm präsentiert „Souvenirs Francais“ – und damit einen Abend, der durch die französische Musikgeschichte führt, der zum Zuhören und Mitsingen einlädt - Urlaub für die Ohren. Begleitet wird Lea Bergen von Simon Bay (Piano & Akkordeon), Alex Wieczorek (Kontrabass) und Jörg Hedtmann (Schlagzeug).

Von Chansons bis zu moderner französischer Musik, von Edith Piaf bis Louane, von Zaz bis France Gal präsentieren die vier Musiker viele Jahre französischer Musikgeschichte. Beginn ist um 19 Uhr.

„Best of NRW“

Wie in den Vorjahren wird es auch wieder Konzerte der Reihe „Best of NRW“ geben. Bei diesen Konzerten treten hochbegabte junge Künstlerinnen und Künstler auf. Den Anfang machen am 30. September die gefragte Konzertpianistin Ani Ter-Martirosyan und der in Australien geborene herausragende Cellist Sam Lucas. An diesem Abend sind sowohl Stücke von Schumann und Brahms wie auch Stücke von Schostakowitsch und Gershwin zu hören. Das Konzert im Ibach-Haus beginnt um 20 Uhr.

Weitere Konzerte in der Reihe Best of NRW: Am 18. November tritt das Velvet Quartett ab 20 Uhr im Ibach-Haus auf. Das Velvet Quartet wurde 2020 in Essen gegründet und ist ein junges Ensemble aus talentierten und engagierten Musikerinnen. In Schwelm interpretiert das Quartett Stücke von Haydn, Schubert und Webern. Am 20. Januar 2023 ist Mia Pečnik ab 20 Uhr zu Gast im Ibach-Haus. Sie ist Stipendiatin der Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung

