Schwelm blüht auf – so kann jeder mitmachen

Schwelm. Schwelm blüht auch 2023 wieder auf. Hier gibt es die kostenfreien Samen-Tütchen, damit jeder bunten Wiesen in die Stadt zaubern kann.

Die beliebte und seit einigen Jahren von der AGU ins Leben gerufenen Aktion „Schwelm blüht auf“ wird auch im Jahr 2023 fortgeführt. Die Samentütchen, mit besonders für unsere Insekten hilfreichen Pflanzen, sind auch in diesem Jahr wieder bei vielen Schwelmer Händlern und Partnern erhältlich. So kann jeder auch in seinem eigenen Garten und auf dem Balkon helfen, die heimischen Insekten zu versorgen.

+++ Gevelsberg: Familienvater (37) stirbt auf der Flucht vor der Polizei ++++

Zu beziehen sind die Samentütchen in den Geschäften: Fleur, Schwelmer Straße in Langerfeld, Wodantaler Bäcker in der Barmer Straße und der Friedrich-Ebert-Straße, bei Rewe Schürholz in der Prinzenstraße, bei Art&Trend in der Kirchstraße, bei Uhlenkott in der Hauptstraße, beim Stadtmarketing in der Untermauerstraße, bei Rabenschwarz in der Kirchstraße, bei Köndgen in der Hauptstraße, bei Riesling und Komplizen in der Gerichtsstraße, bei Beckenhusen in der Barmer Straße und im Unverpackt-Laden in der Hauptstraße.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm