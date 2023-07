Schwelm: Blutspenden dringend nötig – der nächste Termin

Fast jeder kann Blut spenden. Dazu besteht bald wieder dei Möglichkeit in Schwelm.

Schwelm. Blutkonserven könnten vor allem nach den Ferien knapp werden. Deshalb hofft das DRK auf viele Blutspender in Schwelm zur nächsten Gelegenheit.

Bereits zum Ferienbeginn hatte das DRK die Bevölkerung darum gebeten, die Blutspende in ihre Urlaubsplanung aufzunehmen. „Aktuell verfügt der DRK Blutspendedienst trotz der Ferien über eine gute Versorgungslage mit Blutpräparaten. Die Zeit nach den Ferien könnte schwierig werden, weil dann alle Menschen verreisen, die nicht an die Schulferien gebunden sind.“ erklärt der Pressesprecher Stephan David Küpper und ruft die Schwelmer zur Blutspende auf.

Die Blutspendedienste beobachten aktuell eine rückläufige Reservierungsbereitschaft, wobei sich jeder nicht reservierte Termin als nicht geleistete Blutspende herauskristallisiert. Es sei jedoch wichtig, dass genügend Freiwillige mehrmals im Jahr Blut spenden, so das DRK. Nur so könne der DRK-Blutspendedienst den Bedarf mit dem Bestand der Blutprodukte in Einklang bringen.

Nächste Möglichkeit, in Schwelm Blut zu spenden, ist am Montag, 24. Juli, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr im Märkischen Gymnasium, Präsidentenstraße 1.

Um Terminreservierungen unter www.blutspende.jetzt wird gebeten; sie reduzieren Warteschlangen und garantieren höchstmögliche Sicherheits- und Hygienestandards. Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 69. Geburtstag.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm