Schwelm: Brunner Nohberschaft lädt zum Parkfest ein

Schwelm. Nächste Veranstaltung einer der 13 Schwelmer Nachbarschaften: Diesmal sind die Brunner an der Reihe und bieten Cocktails sowie vieles mehr.

Das traditionelle Parkfest der Brunner Nohberschaft findet am Freitag, 30. Juni, ab 17 Uhr und am Samstag, 1. Juli, ab 14 Uhr, im Brunnenpark statt.

Zwar befindet sich das Wahrzeichen der Brunner, das Brunnenhäuschen, aktuell in Sanierungsarbeiten und kann nicht in das Fest eingebunden werden, nichtsdestotrotz ist sich die Nachbarschaft sicher, dass es wieder zwei tolle Tage werden. Neben dem bekannten Sauerkraut mit Currysoße gibt es weitere Grillspezialitäten sowie Cocktails und Kaltgetränke an den Ständen.

Samstags findet ein großes Programm für die kleinen Gäste statt, das natürlich auch gerne von den großen Gästen genutzt werden kann. Angebote des Jugendzentrums, Kinderschminken und eine Hüpfburg stehen dabei zur Auswahl. Außerdem gibt es wieder etwas auf die Ohren: Freitag tritt die Band „Hangover” mit Partyrockcovern auf und am Samstag lassen „Rocking Bow Ties“ den Park beben.

Das Parkfest trägt zur Finanzierung des Heimatfest-Beitrages bei. Die Brunner freuen sich auf hoffentlich viele Gäste.

