Schwelm: Buchstabe von Kulturhaus-Schriftzug gestohlen

Die Fassade des Kulturhauses an der Römerstraße in Schwelm. Diebe haben einen Buchstaben gestohlen.

Schwelm. Kulturhaus chwelm? Noch nicht lange hängt der Schriftzug am Kulturhaus in Schwelm. Jetzt haben dreiste Diebe einen Buchstaben gestohlen.

Opfer eines dreisten Diebstahls wurde die Stadt Schwelm. Unbekannte haben an dem aufmontierten Schriftzug des neuen Kulturhauses in der Römerstraße das große S aus dem Schriftzug „Kulturhaus Schwelm“ gestohlen. Der Tatzeitpunkt ist unklar. Das Fehlen des Buchstaben fiel am Montagmorgen auf. Der oder die Täter haben sich auch nicht davon abhalten lassen, dass der Ort insbesondere von den Mehrfamilienhäusern auf der gegenüberliegenden Straßenseite gut einsehbar ist.

Die Stadt hat sofort Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Da die Buchstaben aus pulverbeschichtetem Aluminium fest installiert sind und ausdrücklich nicht ohne den Einsatz von Werkzeug abmontiert werden können, geht die Stadt, die den Buchstaben so schnell wie möglich ersetzen wird und bereits Kontakt zur Herstellerfirma aufgenommen hat, von einem gezielten Diebstahl aus. Die Fassade des Gebäudes wurde laut Rathaus nicht beschädigt. Der Schaden liegt zwischen 500 und 1000 Euro.

