Schwelm: Bürgerbüro nur eingeschränkt erreichbar

Schwelm Wegen einer internen Umstellung kommt es zu vorübergehend geänderten Erreichbarkeiten im Schwelmer Bürgerbüro. Das ändert sich.

Die Stadtverwaltung Schwelm informiert darüber, dass in der 7., 8. und 9. Kalenderwoche (12. Februar bis 1. März.) die IT der Stadt Schwelm die Meldeamtssoftware im Bürgerbüro umstellen wird. Damit verbunden sind Einschränkungen im Tagesgeschäft des Bürgerbüros.

Das Bürgerbüro hat aber Vorsorge getroffen, so dass trotz der aufwendigen technischen Veränderungen der Dienstbetrieb weiterhin stattfinden kann. In der 7. und 8. Kalenderwoche (12. bis 23. Februar) werden die Mitarbeitenden des Bürgerbüros zu unterschiedlichen Zeiten vom Softwarehersteller umfassend geschult. In dieser Zeit ist das Bürgerbüro ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung über das städtische Terminierungstool erreichbar.

Die telefonische Erreichbarkeit wird nur eingeschränkt funktionieren, da immer nur das halbe Team im Kundendienst tätig sein kann. Anfragen sollten in dieser Zeit per Mail (buergerbuero@schwelm.de) erfolgen.

Bürgerbüro bleibt an drei Tagen ganztägig geschlossen

Die eigentliche Softwareumstellung auf den Rechner wird am 23., 26. und 27. Februar durchgeführt. An diesen Tagen muss das Bürgerbüro geschlossen werden, da dann keinerlei Dienstleistungen angeboten werden können. Für dringenden Notfälle wird es eine Abstimmung mit den umliegenden Bürgerbüros geben. Details werden rechtzeitig über die üblichen Kommunikationswege (Printmedien, Hörfunk, Internetseite, Social Media) mitgeteilt. Im Zeitraum vom 28. Februar bis einschließlich 1. März ist das Bürgerbüro wieder nach vorheriger Terminvereinbarung erreichbar. Ab dem 4. März wird das Bürgerbüro dann wieder zu den bekannten Zeiten erreichbar sein.

Zum Hintergrund: Die Stadt Schwelm nutzt, wie etwa 80 Prozent der Melde- und Passbehörden in der Bundesrepublik, eine Software, die in der derzeitigen Version künftig nicht mehr gepflegt werden wird. Im o. g. Zeitraum werden in ganz NRW Melde- und Passbehörden, die bisher noch keine Umstellung vorgenommen haben, vom Softwarehaus geschult. Insofern ist die Schulung nur zu dieser Zeit möglich. Die neue Softwareplattform ermöglicht künftig verschiedene Aufgaben des Bürgerbüros –neben der Anmeldung und der Ausstellung von Dokumenten - digital in einer modernen Form zu erledigen. Die Softwareumstellung soll auch einen reibungslosen Ablauf der Verwaltungsvorgänge im Zusammenhang mit der anstehenden Europawahl sicherstellen. Auch aus diesem Grunde muss die Umstellung jetzt erfolgen

