Schwelm: Bürgermeister dankt Wahlhelfern

Schwelm. Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard dankt den rund 240 Wahlhelferinnen und Wahlhelfern in der Stadt. Bei einigen schaut er persönlich vorbei.

„Darf ich fragen, wie es läuft?“ Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard ließ es sich nicht nehmen, am Tag der Bundestagswahl alle 20 Wahllokale im Stadtgebiet aufzusuchen und den dort tätigen Wahlhelferinnen und -helfern persönlich sehr herzlich für ihr Engagement zu danken. Das Stadtoberhaupt überreichte den engagierten Bürgerinnen und Bürgern als Würdigung ihrer Unterstützung eine Urkunde des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und – von Seiten der Stadt Schwelm - als Dankeschön einen schmucken Kugelschreiber mit Schwelm-Schriftzug.

Für Stephan Langhard und Sybille Liebscher vom Ratsmanagement, die das Wahlteam leitet, ist es „in unserer Zeit nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen ihre Freizeit opfern, um als Wahlhelfer Dienst für die Gesellschaft zu leisten“.Die Stadtverwaltung Schwelm hatte daher schon früh sehr aktiv um Wahlhelfer für die Bundestagswahl geworben, konnte sich über eine sehr gute Resonanz freuen und bereits im Mai verbindlich mit 240 Wahlhelfer planen. Ehrenamtlich engagiert haben sich als Wahlhelfer bei der Bundestagswahl 2021 Bürger/innen quer durch die Generationen. Dass sich diesmal deutlich mehr junge Menschen als bei früheren Wahlen beteiligt haben, ist sicher auch ein Ergebnis des Briefes, mit dem sich Bürgermeister Stephan Langhard gezielt an junge Frauen und Männer gewandt hatte. Dieser richtete sich an Wahlberechtigte, die in diesem Jahr zum ersten Mal an den Wahlen zum Deutschen Bundestag teilnehmen durften und die er freundlich um Unterstützung als Wahlhelfer/innen gebeten hatte. Die Stadt Schwelm hatte eigens ein weiteres – nämlich das sechste - Briefwahllokal eingerichtet, mit dem sie auf den in den letzten Jahren stetig gestiegenen Anteil an Briefwählern reagierte. Eingerichtet wurden die Briefwahllokale im Märkischen Gymnasium, weil hier – vor dem Hintergrund der Coronapandemie - ausreichend Klassenräume für die jeweils mit acht Personen besetzten Briefwahlteams genutzt werden konnten.

Bürgermeister Stephan Langhard, der dem monatelang tätigen Wahlteam - Sybille Liebscher, Gina Ferreira, Laura Pagenkämper und Alia Celine Herkenberg - herzlich für seine Arbeit dankte, verfolgte das Geschehen rund um die Wahl und die Stimmenauszählung vom Rathaus aus, das er – gemeinsam mit den letzten Aktiven – in den frühen Morgenstunden verließ.

