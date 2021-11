Schwelm: Bürgermeister lädt zur ersten Stadtteilkonferenz

Schwelm. Bürgermeister Stephan Langhard lädt zur ersten Schwelmer Stadtteilkonferenz. Im Mittelpunkt der Premiere steht der Ortsteil Linderhausen.

Was Linderhausen bewegt: Bürgermeister Stephan Langhard lädt ein zur 1. Schwelmer Stadtteilkonferenz. Mit dem Format der „Schwelmer Stadtteilkonferenz“ begründet Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard ein neues Forum für den Informationsaustausch mit Bürgerinnen und Bürgern über Themen, die im Quartier von großer Bedeutung sind und auch vor Ort besprochen werden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Themen, die in erster Linie die Nordhöhe bewegen, sind Gegenstand der Premiere, zu der das Stadtoberhaupt interessierte Bürgerinnen und Bürger für Samstag, 20. November, von 14 bis 17 Uhr ins Gemeindehaus Linderhausen, Gevelsberger Straße 80, einlädt.

Die Stadtteilkonferenz sehe Referate zu verschiedenen Themen vor, auf die jeweils eine Diskussion folgt, heißt es in der Einladung. Nach der Begrüßung um 14 Uhr durch Dr. Ilona Kryl, Vorsitzende des Bürgervereins Linderhausen, und Bürgermeister Stephan Langhard führt Niklas Lippki, Leiter des Sachgebietes Planung im Fachbereich Planen, Bauen der Stadt Schwelm, ab 14.15 Uhr in das Thema „Regionale Kooperationsstandorte“ ein, was Dr. Ilona Kryl ergänzt.

Ab 15 Uhr schließt sich das Thema „Dorfentwicklung“ an, in das Gerlinde Honke Feuerstack vom Vorstand der Bürgergemeinschaft Herzkamp einführt, ehe Thomas Striebeck, Leiter des städtischen Fachbereichs Immobilienmanagement, und Brandamtmann Oliver Dag, stellvertretender Leiter der hauptamtlichen Feuerwehr, einen Sachstand zum Feuerwehrgerätehaus geben werden. In den Komplex „Leader-Bewerbung“ führen ab 15.50 Uhr Corinne Romahn und Kristina Sitterli, Regionalmanagerinnen der Vital.NRW-Region Ennepe.Zukunft. Ruhr, ein, bevor Bürgermeister Stephan Langhard einen Sachstand dazu gibt und Dr. Ilona Kryl über Chancen und Risiken spricht. Um die Besucher vor dem Hintergrund der Pandemie mit Abstand platzieren zu können, ist die Platzzahl auf 60 begrenzt worden. Damit wird die Kapazität des Gemeindesaals nur zu einem Drittel genutzt. Es wird um verbindliche Anmeldung bei Frau van Velzen im Vorzimmer des Bürgermeisters gebeten, 02336 / 801-202, oder per Mail unter vanvelzen@schwelm.de. 40 Anmeldungen liegen bereits vor.

Lesen Sie auch: Kollegen im Stich gelassen: Polizistinnen werden verurteilt

Wichtig: Für die Teilnahme an der 1. Schwelmer Stadtteilkonferenz gilt die 3G-Regel sowie 2G plus freiwilligem Test. Der Bürgerverein wird die Einlasskontrolle durchführen. Der Veranstaltungssaal wird regelmäßig gelüftet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm