Schwelm: Carina Stobbe stirbt mit 45 Jahren

So wird Carina Stobbe den Menschen in Erinnerung bleiben: als eine liebenswerte Frau und Mutter.

Schwelm. Carina Stobbe, die Ehefrau von Altbürgermeister Jochen Stobbe, ist nach schwerer Krankheit am 31. Oktober verstorben. Sie wurde nur 45 Jahre alt.

Ausstrahlung und Sachverstand

„Mit ihr verlieren wir eine aufrechte, liebenswerte und kompetente Sozialdemokratin, auf die wir uns immer verlassen konnten. Sie hat nie polarisiert, sondern war durch ihre Ausstrahlung und ihren hohen Sachverstand in der Lage, auch schwierige Situationen positiv und zum Nutzen aller zu gestalten. Wir haben gerne mit ihr zusammengearbeitet“, würdigt die SPD Schwelm das Wirken von Carina Stobbe.

Carina Stobbe hat sich für die Sozialdemokraten in verschiedenen politischen Gremien engagiert. Bis 2020 war sie Mitglied der Ratsfraktion und vertrat die SPD Schwelm im Schulausschuss. Die Unterstützung sozialer Einrichtungen, insbesondere für Kinder und Jugendliche lag ihr besonders am Herzen. Deshalb engagierte sie sich in der Arbeiterwohlfahrt, in der sie bis zu ihrem Tod Vorsitzende des AWo-Ortsvereins Schwelm war. Immer war sie mit ihrem ganzen Herzen dabei.

„Wir sind traurig und werden sie vermissen. Unsere Gedanken sind bei ihrem Ehemann, unserem Genossen Jochen und ihrer 13-jährigen Tochter Emma“, sagen die Schwelmer Sozialdemokraten.

Die Trauerfeier für Carina Stobbe mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 12. November, um 11 Uhr unter Einhaltung der 3G-Regel in der Trauerhalle des Friedhofs Schwelm-Oehde statt.

