Mit Ehrenobernachtwächter Christian M. Fasel auf Tour. Der Schwelmer spielt nicht nur den Nachtwächter, er geht in dieser Rolle auf, er lebt ihn regelrecht. Doch es schlüpft auch in andere Gewänder: in das mittelalterliche Nachtwächtergewand, in das des Bishofs Nikolaus. Vor seinem Haus am Loh ziert ein gemalter Nachtwächter den Schaltschrank der AVU