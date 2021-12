Schwelm: Corona – Leo-Theater schließt bis Ende Januar

Das Leo-Theater im Ibach-Haus in Schwelm geht in den selbstverordneten Lockdown und sagt Termine für Aufführungen ab.

Schwelm. Nun ist es traurige Gewissheit: Das Leo-Theater wird Silvester nicht spielen und den selbst verordneten Lockdown bis Ende Januar 2022 ausweiten.

„Wir können es nicht verantworten, vor einer großen Besucherzahl zu spielen, wenn privat nur zehn Gäste an Silvester zugelassen sind, Reduzierung der Kontakte ist das Gebot der Stunde“, nennt Theaterchef Andreas Winkelsträter die Gründe. Bis Ende Januar ist das Theater in Schwelm geschlossen, ein klarer Schritt.

„Nun setzen wir alles auf die restlichen Monate der Spielzeit von Februar bis Juni, hoffen, dass die Corona-Zahlen weiter sinken“, sagte Marc Neumeister, Künstlerischer Leiter des Leo-Theaters. „Ich finde keine Worte dafür, dass wir die Premiere von ,Die Wahrheit über Dinner For One‘ erneut verschieben müssen“, sagt Marc Neumeister. In den vergangenen Wochen haben die Proben stattgefunden, Requisiten und Bühnenbilder seien schon gekauft worden.

Zum zweiten Mal muss das Schwelmer Theater nach 2020 nun die Silvesteraktivitäten absagen. Besucher, die Tickets direkt online über Wuppertal Live gebucht haben, erhalten ihr Geld automatisch zurück. Gäste, die das Geld für Karten erstattet haben möchten, die die Tickets an anderen Vorverkaufsstellen erworben haben, müssen Karten ans Leo-Theater, Wilhelmstraße 41, 58332 Schwelm, schicken – bitte mit Angaben einer Kontoverbindung. Dann wird das Geld erstattet.

Besucher können die Tickets der abgesagten Vorstellungen auch als Gutscheine für künftige Aufführungen nutzen, dies aber nur bei der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel in Schwelm bzw. direkt im LEO Theater. Die Theaterkasse im LEO ist am Donnerstag, 23. Dezember, von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet, an Heiligabend von 10 bis 12 Uhr.

Aktuelle Informationen unter www.leo-theater.ruhr

