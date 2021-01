Schwelm: Corona macht sich auch in Kläranlage bemerkbar

Schwelm Leere Straßen, volle Kanäle: Während der Verkehr vom Homeoffice profitiert, sorgt das Arbeiten daheim für Rush-Hour in der Kanalisation

30 Minuten braucht das Abwasser in der Kreisstadt im Schnitt, um von einem der Schwelmer Haushalte durch das Geflecht aus Rohren und Röhren bis zur Kläranlage an der Blücherstraße zu gelangen. Dort wird das schmutzige Wasser gesiebt, gereinigt und aufwändig behandelt, um dann direkt hinter der Kläranlage sauber in die Schwelme zu gelangen. Der Fluss, der der Stadt ihren Namen gab, mündet ein paar hundert Meter weiter unter der Schwelmetalbrücke in einen dicken Schlund aus Beton, der das Gewässer bis zur Wupper führt.

+++Nichts mehr verpassen: Abonnieren sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal

2020 war ein verdammt trockenes Jahr. Im Ruhreinzugsgebiet war es sogar das wärmste jemals gemessene Kalenderjahr, wie der Ruhrverband am Donnerstag, 7. Januar 2021, mitteilte. Im Bereich des Wupperverbandes, zu dem Schwelm gehört, sieht es ganz ähnlich aus. Auch hier hat die Trockenheit die umliegenden Talsperren vielerorts schrumpfen lassen. Doch wer glaubt, dass sich die Extrem-Wetterlage bei der Wassermenge in der Kläranlage Schwelm bemerkbar macht, der irrt. Etwas mehr als 3,15 Millionen Kubikmeter Schmutzwasser landeten im vergangenen Jahr auf dem Gelände an der Blücherstraße. Im ebenfalls trockenen Jahr 2019 waren es 3,48 Millionen Kubikmeter, im Hitze-Jahr 2018 insgesamt 2,9 Millionen Euro Kubikmeter und 2016, nur mal als Vergleich, 3,27 Millionen Kubikmeter Abwasser. So riesig sind die Unterschiede also nicht, und das hat einen Grund.

Nur ein Drittel der Menge, die auf dem Gelände an der Blücherstraße ankommen, stammt tatsächlich vom Niederschlag, wie der Wupperverband mitteilt. Zwei Drittel sind Abwässer aus den Haushalten oder von der Industrie. Was in trockenen Jahren weniger an Niederschlagswasser anfällt, wird durch einen höheren Verbrauch beim Duschen oder Rasen sprengen wieder wett gemacht oder sogar überschritten.

Spitzenzeiten haben sich verschoben

Und doch gab es im vergangenen Jahr in der Kläranlage eine statistische Auffälligkeit, die weniger mit der Trockenheit als vielmehr mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Stichwort Homeoffice. Auch in Schwelm verlegten 2020 viele Menschen ihren Arbeitsplatz vom Büro in die eigenen vier Wände. Das führt zwar nicht zwangsläufig zu mehr Verbrauch. Geduscht, gewaschen und gespült wird schließlich immer. Das Verhalten daheim hat sich aber verändert. Dies zeigen die Zulaufmengen, mit denen es die Kläranlage rund um die Uhr zu tun bekommt. Deutlich erkennbar ist dies an den Spitzenzeiten, wie der Wupperverband erklärte. Vor Corona kam das meiste Abwasser am Morgen zwischen 6 und 8 Uhr. Während der Pandemie-Zeit lag der Tageshöhepunkt laut Statistik zwischen 10 und 12 Uhr. In der Kanalisation war 2020 also nicht mehr los, sondern nur zu anderen Zeiten.

Weitere Investitionen in 2021

Der Wupperverband wird auch 2021 weiter in die Optimierung der Kläranlage Schwelm, die für 48.000 Einwohner ausgelegt ist, investieren. Das Regenbecken wird mit größeren Pumpen ausgestattet, was die Klärarbeit bei massiven Niederschlägen verbessern wird. Die Pumpen sind schon vor Ort und warten auf den Einbau.