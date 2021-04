Schwelm: Dacho sagt Heimatfestzug offiziell ab

"Use Stadt, dä hiätt doch wat" - so lautete das Motto des Schwelmer Heimatfestes 2019. Unser Bild zeigt einen Festzugbeitrag der Nachbarschaft Linderhausen aus demselben Jahr. 2021 wird es wie auch 2020 keinen Heimatfestzug geben.

Schwelm. Damit gerechnet hatten wohl die meisten, jetzt hat die Dacho den Heimatfestzug in Schwelm 2021 aber auch offiziell abgesagt und äußert sich dazu.

„Es gibt Nachrichten, die übermittelt man nicht gerne“, heißt es dazu vonseiten der Dacho. „Auch wenn es in den Köpfen schon länger bewusst war, so haben wir es nun schwarz auf weiß.“

Im zweiten Jahr der Corona Pandemie gebe es keine Rahmenbedingungen, die die Möglichkeit geben würden, einen Heimatfestzug auf die Beine zu stellen, erklärt die Organisation in einer gemeinsamen Stellungnahme mit den Obernachbarinnen und Obernachbarn weiter.

Auf Sicht könnten keine Veranstaltungen der Nachbarschaften ausgerichtet werden. Vereinzelte Möglichkeiten, die sich im Laufe des Jahres noch ergeben könnten, würden aber nicht die Grundlagen für die Ausrichtung eines gemeinsamen Heimatfestzuges schaffen.

Shirts und Sticker zu kaufen

„Das Nachbarschaftsleben wird auch in 2021 weitergehen, denn uns gab es schon immer ganzjährig und das wird auch so bleiben, denn die Krise hat auch uns noch näher zusammenrücken lassen“, steht es in der Stellungnahme. „Unsere Polo- und T-Shirts mit dem Heimatfestmotto 2021 werden dies unterstreichen und in Kürze zu erwerben sein.“ Das Motto für 2021 lautet „Ät wätt wieer Tied te fieern“.

Ebenfalls am Samstag hat die Förderinitiative Schwelmer Heimatfest angekündigt, dass die Heimatfeststicker ab sofort beim Stadtmarketing Schwelm, Untermauerst. 17, bei der Werbegemeinschaft Schwelm, Gerichtstraße 5, Foto Ritz, Altmarkt 12, bei den Mitgliedernder Förderinitiative Schwelmer Heimatfest und bei den 13 Nachbarschaften für 2 Euro zu erwerben sind. Der Erlös kommt den Nachbarschaften zugute.