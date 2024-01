Schwelm: Darauf darf sich Linderhausen in 2024 freuen

Schwelm Die Planung für Schwelms nördlichen Ortsteil steht: Der Förderverein gibt sein Veranstaltungsprogramm 2024 bekannt.

Mit einem Dom-Café 2.0 starten die Veranstaltungen des Fördervereins Gemeindehaus Linderhausen in Schwelm in diesem Jahr. Am kommenden Sonntag, 21. Januar erwarten die Gäste wieder köstliche Kuchen und Torten sowie verschiedene Heißgetränke. Wer möchte, kann sich zunächst mit einer herzhaften Erbsensuppe aufwärmen. Bei Sonnenschein können abgehärtete Gäste in winterlicher Landschaft auch draußen schlemmen, plaudern und spielen. Anders als im letzten Jahr beginnt das Dom-Café 2.0 schon um 14.30 Uhr.

Der Vorstand des Fördervereins zusammen mit dem Organisations-Team freut sich, dass die Termine und die grobe Planung für dieses Jahr feststehen. Flyer und Aushänge sind fertig und zeigen das neue Logo des Vereins. Alle Mitglieder erhielten die neuen Termine schon mit der Weihnachtspost. Darüber hinaus werden sie in diesen Wochen fleißig verteilt.

Die ehrenamtlichen Aktiven haben ein buntes Programm zusammengestellt. Ab Mai wird es wieder Abendveranstaltungen geben und es wird zu Barbecue und Cocktails, einer Mittsommernacht im Juni und einem irischen Abend im Oktober eingeladen. Im September feiert der Verein sein 20jähriges Bestehen. Jetzt, da der grobe Plan steht, macht sich das Team mit großer Vorfreude an die Vorbereitung der einzelnen Veranstaltungen und hofft, mit dem Programm den Geschmack von vielen Gästen zu treffen und gute Einnahmen für den Erhalt des Gemeindehauses zu erzielen.

Zunächst aber freuen sich die Verantwortlichen darauf, am kommenden Sonntag in der Gevelsberger Straße 80 wieder zahlreiche Gäste begrüßen zu können.

