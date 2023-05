Schwelm: Der Musikschule laufen die Lehrer weg

Schwelm. Schlag für viele Familien: Nach einer Kündigungswelle bei der Musikschule droht Unterrichtsausfall. Sogar das Jekits-Programm ist in Gefahr.

Endlich steht mit dem Kulturhaus an der Römerstraße die neue, zeitgemäße Heimat für die Musikschule Schwelm bereit, da schlittert die Musikschule Schwelm in eine ihrer größten Krisen der jüngeren Vergangenheit. Denn: Ihr laufen aktuell die Lehrerinnen und Lehrer weg. Folge: Bereits aktuell muss improvisiert werden, um den Unterricht irgendwie komplett aufrecht zu erhalten. Von den 150 Erstklässlern, die nach den Sommerferien beim Jekits-Programm mitmachen wollen, könnte ein großer Teil gar nicht bedient werden.

Kernproblem: In Schwelm arbeitet der überwiegende Teil der Lehrerinnen und Lehrer auf Honorarbasis – was lange Zeit auch in fast allen anderen Kommunen der Fall gewesen ist. Doch die haben bereits auf das reagiert, was Bürgermeister Stephan Langhard ausführt: „Laut dem Verband der Musikschulen werden in den nächsten sechs Jahren etwa 60 Prozent der Musikschulleitungen und -lehrkräfte in Rente gehen. Daher suchen zurzeit fast alle Musikschulen in NRW neues Personal in Festanstellung.“

Dortmund wirbt massiv um Kräfte

In Dortmund – auf der Suche nach einem Arbeitsplatz von Schwelm aus schließlich noch problemlos erreichbar – habe der Rat beispielsweise gerade beschlossen, dass innerhalb der nächsten drei Jahre 23,5 Vollzeitstellen eingerichtet werden und die Musikschule dann weitestgehend nur noch mit Tarifbeschäftigten agieren wird. Dazu kommt die Musikschuloffensive des Landes NRW, die landesweit die Einrichtung von TVöD-Stellen (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) finanziell fördert. Folge: Niemand ist mehr gezwungen, als Honorarkraft zu arbeiten, weil auch in diesem Bereich mittlerweile ausreichend sozialversicherungspflichtige Jobs vorhanden sind.

„Aus diesen Gründen sind Honorarkräfte auf dem „freien Markt“ nur noch vereinzelt zu finden. Daher war auch die Suche der Musikschule Schwelm bis auf einen bereits verrenteten Kollegen im Bereich Trompete, der glücklicherweise auf Honorarbasis gewonnen werden konnte, leider nicht erfolgreich“, schreibt Stephan Langhard. Das ist aber nur ein Bruchteil der Misere. Denn bei der städtischen Musikschule haben während der vergangenen drei Monate insgesamt fünf Honorarkräfte mit den Unterrichtsfächern Violine, Trompete, Horn, Kontrabass und Gesang ihre Verträge gekündigt, weil sie TVöD-Stellen an anderen Musikschulen antreten werden. Betroffen von den Kündigungen sind bisher 25 Unterrichtsstunden und 50 Schülerinnen und Schüler.

In das neu errichtete Kulturhaus wird die Musikschule in wenigen Tagen einziehen. Foto: Sophie Beckmann / WP

Weil sich das gesamte Kollegium im Musikschulleiterin Gabriele Weidner dazu bereit erklärt hat, bis zu dem Sommerferien Überstunden zu machen und eine halbe Stelle im Bereich Violine zum 1. Mai auf Vollzeit aufgestockt wurde, können die Kündigungen aktuell kompensiert werden. Neuanmeldungen sind allerdings aktuell nicht möglich, wie der Bürgermeister in seiner Vorlage an die Politik mitteilt.

Und die Perspektiven werden schlechter, wie folgende Ausführung der Stadtverwaltung zeigt: „Mittlerweile liegen der Musikschule für das neue Schuljahr, das am 1. August beginnt, 150 neue Anmeldungen für das Jekits-Programm vor, die unter den momentanen Voraussetzungen zum größten Teil nicht bedient werden können.“

Niemand ist besser in NRW

Jekits wurde im Jahr 2007 in Schwelm eingeführt und hat sich zu einem laufenden Förderprogramm des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW entwickelt, mit dem Grundschüler ab der Einschulung an Instrumente und Musik herangeführt werden. „Immer mehr Kinder aus den Grundschulen Engelbertstraße und Ländchenweg melden sich zum Unterricht an und auch aus den anderen beiden Grundschulen, die aus dem Programm ausgestiegen waren, verzeichnet die Musikschule seit dem letzten Jahr wieder verstärkt Zulauf.“ Die Musikschule Schwelm liegt mit einer Weitermacherquote von etwa 70 Prozent der Kinder aus den 2. und 3. Schuljahren mit an der Spitze der Musikschulen in ganz Nordrhein-Westfalen, wie die Stadt selbst mitteilt.

Die Stadt will das Erfolgsmodell nicht noch weiter in Gefahr bringen und steuert gegen. Mit einer weiteren Stelle aus der Stellenreserve des Haushalts soll ab dem 1. August auch Jekits in Schwelm gerettet werden. „Um eine Kündigung der noch verbliebenen Honorarkräfte abzuwenden und die neuangemeldeten Jekits-Kinder beschulen zu können sowie den steigenden Anmeldezahlen gerecht zu werden, braucht die Musikschule mehr Personalkapazitäten“, stellt Stephan Langhard fest. Ab August werden 60 zusätzliche Unterrichtsstunden benötigt, die sich auf vier bereits vorhandene Lehrkräfte mit den Unterrichtsfächern Gitarre, Schlagzeug, Klavier, Blockflöte und Musikalische Früherziehung verteilen. Diese Bedarf könne mit der Zusatzstelle aus der Personalreserve zur Hälfte gedeckt werden.

Mit der bereits getroffenen Nachfolgeregelung für Musikschul-Chefin Gabriele Weidner zum 1. Februar 2024 stünde gleichzeitig eine 0,7 Stelle für annähernd den anderen Teil zur Verfügung, rechnet die Stadtverwaltung vor. Bis dahin solle der Stundenbedarf unter Bewilligung von Mehrarbeit sichergestellt werden.

Weiteres Problem: Ohne Nachbesetzung der Stellen kann zudem der Ansatz der Benutzungsgebühren im Haushalt nicht mehr erreicht werden. Es würden etwa 14.000 Euro für das laufende Jahr 2023 fehlen. Ein weiterer Ausbau von 0,47 Stellen ist für das kommende Jahr vorgesehen. Bleibt abzuwarten, ob dies ausreicht, oder ob die Städtische Musikschule auf weitere Kündigungen von Honorarkräften reagieren muss, die andernorts attraktivere Angestelltenverhältnisse erhalten.

