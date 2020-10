Schwelm: Der Wiederaufbau ein Jahr nach dem Altstadt-Brand

Gut ein Jahr ist es her, seitdem die Schwelmer Oberstadt nur ganz knapp eine Feuerkatastrophe entgangen ist. Am 10. August 2019 brannte das Bühne‘sche Fachwerkhaus bis auf die Grundmauern nieder. Glück im Unglück damals: Das verheerende Feuer griff dank des bedachten und engagierten Einsatzes der Feuerwehr Schwelm nicht auf die umliegende Bebauung über. Jetzt ist auch klar, was an dieser Stelle in der Altstadt passieren wird. Friedhelm Bühne wird sein altes Haus an gleicher Stelle an der Kölner Straße Nummer 24 wieder aufbauen und damit die hässliche Baulücke, die seitdem an den Unglückssamstag vor fast 14 Monaten erinnert, wieder schließen.

Friedhelm Bühne ist ein Weltenbummler. Er hat mit einem Kajak den Nil flussabwärts befahren, ist mit seinem Wohnmobil durch den Balkan, das damalige Jugoslawien, die Türkei und Griechenland gereist und liebt Land und Leute in Thailand und Bali. Doch das größte Abenteuer steht ihm noch bevor. Der Bau eines Hauses. Das allein sorgt schon bei jedem Bauherrn für Aufregung. Doch im hohen Alter von 88 Jahren ist es ein ganz spezielles Abenteuer mit ganz speziellen Herausforderungen.

Riesige Entsorgungskosten für Ruine

Bis zum Herbst nächsten Jahres soll der Neubau bezugsfertig sein. Er wird auf dem denkmalgeschützten Keller, der als Einziges noch übrig geblieben ist, errichtet. Das er in seinem hohen Alter noch einmal zum Bauherrn werde würde, habe sich der Schwelmer Filmemacher in seinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Bis es soweit war, musste Bühne allerdings nicht nur einmal zittern. Zunächst ging es um die immensen Entsorgungskosten der Brandruine. Dann stand die Versicherungsfrage lange Zeit im Raum, wurde aber letztendlich zu seinen Gunsten entschieden. Nach dem Brand war nämlich zunächst überhaupt nicht klar, ob und wie das Gebäude versichert ist. Angst vor einer Unterversicherung lag in der Luft, bis auf wundersame Weise wieder die Versicherungspolice auftauchte. Damit stand einem Wiederaufbau nichts mehr im Wege.

Der Schwelmer Architekt Klaus Lange wird den Wiederaufbau vornehmen. Die Pläne werden gerade mit dem Bauamt abgestimmt. Auch die Denkmalschützer haben noch ein Wörtchen mitzureden. Auf den Grundmauern des Altgebäudes wird der Neubau in einem Stil errichtet werden, so dass es sich in das Umfeld der vorhandenen Bebauung einfügen wird. Es wird ein eingeschossiger Gebäudekörper sein mit einem ausgebauten Dachgeschoss. In dem ursprünglichen Gebäude gab es drei Geschossebenen. Der Vermesser hat bereits seine Arbeit erledigt, jetzt sind die Planer am Zuge. Danach kann der Bauantrag bei der Stadtverwaltung eingereicht werden.

Film- und Fotoarchiv komplett zerstört

Und wie es sich für einen Filmemacher gehört, dokumentiert Bühne den Wiederaufbau des Gebäudes, in dem er mehr als 50 Jahre seines Lebens gewohnt hat. Sein Dank gilt vor allen den Menschen, die seinen Nachbarn und ihm nach dem Brand geholfen und gespendet haben. „Wir haben einige sehr liebe Freunde, die uns damals sehr geholfen haben“, sagt der Schwelmer. Friedhelm Bühne schmerz eines ganz besonders. Durch das Feuer hat er, der zeitlebens immer in Filmen und Bildern gedacht hat, fast sein gesamtes Archiv verloren. Unterkriegen lässt er sich trotz der schrecklichen Ereignisse dennoch nicht. „Ich möchte aus meinen Leben noch das Beste machen, was eben geht, möchte sehr gern noch einmal nach Bali und mir noch einmal ein E-Klavier kaufen.“

Nun fiebert er mit seiner Tochter Sybille, die ebenfalls wieder dort mit ihrem Kosmetikstudio einziehen wird, dem Baustart entgegen. „Ich hab nur die Hoffnung, dass ich die Fertigstellung meines neuen Hauses noch erlebe. Ich bin jetzt 88 Jahre alt und es ist absehbar, dass ich auch eines Tages mal abtreten muss.“