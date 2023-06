Schwelm: Deutsche und ukrainische Kinder tanzen für Frieden

Schwelm. 38 Kinder und Jugendliche tanzen unter dem Motto „Love not war“ für den Frieden auf dem Märkischen Platz in Schwelm.

Eine Tanzveranstaltung unter dem Thema „Love not war - Tanzen für den Frieden“ findet am Samstag, 3. Juni, ab 14 Uhr auf dem Märkischen Platz in Schwelm statt. 38 ukrainische und deutsche Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 17 Jahren tanzen gemeinsam zum Internationalen Kindertag. Es handelt sich um eine Initiative des neu gegründeten Vereins „Deutsch-Ukrainisches Zentrum Schwelm“ in Verbindung mit der Kolpingjugend Schwelm, dem TanzCentrum EN und dem Verein Kultur verbindet Herzen.

Von Folklore bis Hip Hop

Keine Sprache, keine Grenzen trennt sie voneinander. Sie teilen gemeinsam die Hoffnung auf einen baldigen Frieden nicht nur in der Ukraine, sondern auf der ganzen Welt. Von Folklore bis hin zum Hip Hop werden Tänze dargeboten. Ein weiterer Höhepunkt bildet der Auftritt mit Gitarre und Gesang von Joschi Wiesbrock. Nach den Vorführungen erwarten an diesem Tag die jungen Gäste weitere kleine Überraschungen.

