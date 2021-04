Polizei Schwelm: Dieb hatte keine Freude am gestohlenen Quad

Schwelm. Ein Unbekannter hat in Schwelm ein geparktes Quad gestohlen. Viel Freude hatte er damit nicht, wie der Polizeimitteilung zu entnehmen ist.

Am frühen Donnerstagmorgen entwendeten Unbekannte ein Quad, das an der Strückerberger Straße geparkt war. Der Besitzer meldete es am Nachmittag bei der Polizei als gestohlen.

Das Fahrzeug war aufgrund einiger fehlender oder beschädigter Teile nicht vollständig fahrbereit. Gegen 18.45 Uhr informierte der Geschädigte die Polizei, dass er sein Fahrzeug am Mönninghof aufgefunden habe.

Das Fahrzeug wies Aufbruchspuren im Bereich des Schlosses auf. Weitere Beschädigungen waren nicht zu erkennen.