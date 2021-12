Schwelm: Diebe kommen über den Balkon

Wie die Polizei informiert hat, sind unbekannte Täter am Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr in eine Wohnung an der Metzer Straße in Schwelm eingebrochen.

Schwelm. Die Diebe in Schwelm sind über den Balkon in die Wohnung eingestiegen.

Unbekannte Täter brachen am Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr in eine Wohnung an der Metzer Straße ein. Über den Balkon gelangten die Einbrecher an die Balkontür, öffneten diese gewaltsam und drangen in die Wohnung ein.

Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt, Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

