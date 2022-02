Schwelm: Diebe schlachten Neuwagen auf Autohaus-Gelände aus

Unbekannte haben in Schwelm die kompletten Frontpartien inklusive Kühler der beiden Neufahrzeuge ausgebaut. Tatort: Der Hof eines Autohauses.

Mitten am Tag

Schwelm. Dreister geht es kaum. Diebe haben am helllichten Tag zwei Neufahrzeuge auf einem Autohaus-Gelände in Schwelm ausgeschlachtet.

Ein gruseliger Anblick bot sich am Sonntagnachmittag den Kunden und Mitarbeitern von Autohaus A. Decker an der Hauptstraße. Unbekannte hatten auf dem Firmengelände zwei Neufahrzeuge ausgeschlachtet.

Abgesehen hatten es die Täter auf zwei Mazda CX 30, an denen sie gezielt die Frontmasken inklusive Kühlergrill, Motorhaube und Scheinwerfer ausbauten und stahlen. Geschäftsführerin Claudia Decker-Grote schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro pro Fahrzeug.

Sie geht davon aus, dass die Täter am Sonntag zwischen 15 und 16 Uhr zugeschlagen haben. Eine Zeugin habe gegen 15 Uhr einen auffallend gelben Transporter gesehen, gegen 16 Uhr sei der Diebstahl dann von einem Ausstellungsbesucher entdeckt worden. Als sie selbst am Sonntagvormittag das Hoftor zur Ausstellungsfläche öffnete, sein noch alles in Ordnung gewesen, ist sie überzeugt.

Wie die Geschäftsführerin berichtete, handele es sich bei dem offensichtlich gezielten Ersatzteile-Klau nicht um einen Einzelfall. Sie habe ähnliche Geschichten auch von Händlern aus anderen Städten vernommen. Der Kreispolizeibehörde sind Diebstähle bei hochpreisigen Gebrauchtwagen bekannt, wo es die Täter beispielsweise auf die wertvollen Multifunktionslenkräder abgesehen hatten. Ein Diebstahl von Frontbauteilen, wie bei diesem in Schwelm, sei für die EN-Polizei auch ungewöhnlich, so Sprecherin Sonja Wever.

Das Autohaus wird Konsequenzen aus dem Vorfall ziehen. Das Hoftor zur Ausstellungsfläche wird ab sofort nur noch zu den Geschäftszeiten geöffnet sein.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können. Hinweise können unter 02333-91664000 abgegeben werden.