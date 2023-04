Schwelm: Diebe stehlen zahlreiche Mülleimer

Schwelm. Wer klaut denn Mülleimer? Dieser Frage geht aktuell die Polizei in Schwelm nach einem kuriosen Einbruch nach.

Unbekannte verschafften sich am Montag in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu einer Turnhalle an der Holthausstraße in Schwelm.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie diverse Mülleimer aus Edelstahl. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

