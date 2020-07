Schwelm: Dies ist die neue Spitze der EN-Jusos

Schwelm. Die Jusos im Ennepe-Ruhr-Kreis haben in Schwelm die Weichen für die Zukunft gestellt und ihren Vorstand neu besetzt.

Die Jusos im Ennepe-Ruhr-Kreis haben die Weichen für die Zukunft gestellt. Bei der Jahreshauptversammlung im Kolping-Haus in Schwelm wurde unter anderem die Spitze neu besetzt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter für Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Es war die erste Präsenzsitzung nach der längeren Corona-bedingten Pause und brachte wichtige Entscheidungen und viel kommunikativen Austausch mit sich. Unter den gegebenen Gesundheitsmaßnahmen legte der Vorstand seinen Bericht vor, in dem es hieß, dass bis zu Beginn der Pandemie alle drei Tage öffentlichkeitswirksame Aktionen, Veranstaltungen oder Sitzungen mit Juso-Beteiligung stattgefunden hätten und so allein im letzten Jahr mehr als 100 Veranstaltungen durchgeführt wurden. „Diese Anzahl an Aktionen kann jedes Mitglied stolz machen, das daran mitgewirkt und sich eingebracht hat. Unser Ziel war es, noch mehr in, wie außerhalb der Partei wahrgenommen zu werden. Diese Frequenz beweist, dass wir nicht nur Ideen einbringen können, sondern auch etwas leisten. Es gilt jetzt, daran anzuschließen und in Hinblick auf den Wahlkampf womöglich noch eine Schippe draufzulegen“, sagte Leon Reinecke.

Doch nicht nur der Vorstand fand lobende Worte für die geleistete Arbeit, denn bei der Aussprache kam unter anderem ein Mitglied zu Wort und sagte: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die EN-Jusos in so einer Stärke auftreten können, sondern Ertrag der guten Vorstandsarbeit.“

Emotionale Verabschiedungen

Neben weiteren Wortmeldungen und regem Austausch war vor allem die Verabschiedung von fünf Vorstandsmitgliedern der emotionale Höhepunkt. Während die meisten Mitglieder in ihrem Stadtverband größere Aufgaben übernehmen und so ihr Juso-Mandat auf Unterbezirksebene aufgeben, wurde mit Robert Beckmann (Witten) das dienstälteste, aktive Mitglied der EN-Jusos in den „Juso-Ruhestand“ verabschiedet. Als Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung kann sich Robert Beckmann nun „Ehrenmitglied“ nennen, da er den Titel samt Präsent verliehen bekam.

Den Ehrungen und Verabschiedungen folgten die Wahlen des Vorstandes. So wurden Leon Reinecke als Vorsitzender und Martha Sonström (beide aus Hattingen) als stellvertretende Vorsitzende bestätigt. Mit Jessica Hellinger (Witten) in ihrer Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden komplettiert ein neues Gesicht den geschäftsführenden Vorstand, der sich somit vor der Kommunalwahl vergrößert.

Dem Vorstand gehören zudem Luc Stahlhut (Sprockhövel), Kevin Schwarzer, Florian Muchow (beide Gevelsberg), Pia Blothe (Herdecke), Alina Meuser (Schwelm), Janine Schulze sowie Marcel Gerunde im zusätzlichen Amt des Mitgliederbeauftragten (beide Ennepetal) und Daniel Achenbach im zusätzlichen Amt des Pressebeauftragten (Hattingen) als Beisitzer an.