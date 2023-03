Schwelm: Diese Ehrung gab es bei der Feuerwehr noch nie

Zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen standen bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Schwelm auf dem Programm. Eine war ganz besonders.

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Schwelm gab es viele Ehrungen und Auszeichnungen. Unter anderem gab es das Ehrenzeichen in Gold für Lars Reitze. Der Hauptfeuerwehrmusiker ist seit 35 Jahren im Feuerwehrdienst. Zudem bekam Andreas Pera, Unterbrandmeister, eine Ehrennadel des Verbandes der Feuerwehren NRW für 50 Jahre Zugehörigkeit, Hauptfeuerwehrmann Reiner Rehrmann für 60 Jahre und Brandoberinspektor Rainer Maurer ebenfalls für 60 Jahre.

Eine der Ehrungen war jedoch ganz besonders und diese gab es so in Schwelm noch nie. Der ehemalige Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Hartmut Ziebs vom Löschzug Stadt, wurde in die Ehrenabteilung überstellt. Natürlich wurde er zuvor noch geehrt. Die Wehrführung und das Kommando der Feuerwehr hatten diese Ehrung vorgeschlagen und der Rat der Stadt Schwelm war dem Vorschlag einstimmig gefolgt.

So konnte der Diplom-Ingenieur, ehemaliger Bezirksbrandmeister der Bezirksregierung Arnsberg und ehemaliger Präsident sowie Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes zum Ehrenbrandmeister der Feuerwehr Schwelm ernannt werden. Eine Ehrung, die bisher noch kein Feuerwehrangehöriger in Schwelm bekommen hat.

In seiner Laudatio skizzierte Matthias Jansen noch einmal den Feuerwehr-Werdegang von Hartmut Ziebs und würdigte dessen Leistungen für die Feuerwehren in Deutschland, lobte aber auch die immer währende Verbundenheit von Ziebs zu seiner „Heimatfeuerwehr“ in Schwelm.

