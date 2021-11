Schwelm: Diese Spende ans Leo-Theater freut auch Publikum

Schwelm. Von dieser Spende des Fördervereins St. Marien ans Leo-Theater in Schwelm profitiert zu hundert Prozent auch das Publikum.

„Da waren wir wirklich baff“, sagte Leo-Geschäftsführer Andreas Winkelsträter. „Es ist das erste Mal, dass uns eine öffentliche Institution bedacht hat und wir freuen uns riesig.“ Insbesondere mit Blick auf die lange Schließung in den Corona-Lockdowns, freue sich das Leo-Theater, nun wieder Fahrt aufnehmen zu können.

Für die katholische Kirche ist es mittlerweile Tradition, anderen Einrichtungen zu helfen: Von „Cocktails für die Kirchtürme“ der evangelischen Nachbarn bis hin zu „Futtern fürs Freibad“ waren schon einige dabei. „Diesmal hatten wir in unserer Kabarettreihe Konrad Beikircher in der Marienkirche zu Gast und da passte ‚Lachen fürs Leo‘ wunderbar“, sagte Propst Norbert Dudek bei der Scheckübergabe im Leo-Theater. Und da der Förderverein St. Marien die Kosten für den Kabarettabend komplett übernommen hatte, konnten sämtliche Spenden ans Leo überreicht werden.

„Bei rund 250 Zuschauern sind mehr als 2100 Euro zusammengekommen, danke auch an die großzügigen Spender“, so der Propst. Das Leo-Theater weiß auch schon, was mit der Summe passieren soll: „Wir haben hinten im Raum ein Podest für die Zuschauer, das wir gerne erweitern möchten.“

