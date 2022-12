Schwelm: Diese Sterne sollen Patienten Hoffnung bringen

Kinder und Jugendliche überreichen am Helios-Klinikum in Schwelm Sterne der Hoffnung und Zuversicht u.a. für die Patienten.

Schwelm/Gevelsberg. Endlich wieder persönlich überbracht: Kinder überreichen am Helios-Klinikum Schwelm Sterne der Hoffnung und Zuversicht. Was es damit auf sich hat

Sterne der Hoffnung und Zuversicht: Kinder und Jugendliche überreichen wieder Liebe, Licht, Mut und Hoffnung an Patientinnen und Patienten sowie ein herzliches Dankeschön an alle Krankenhausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Die selbstgebastelten Transparentsterne sind eine liebgewordene Tradition zur Weihnachtszeit und werden in diesen Tagen auf allen Stationen des Helios Klinikums verteilt. Die Aktion ist mit ganz viel Fleißarbeit und vor allem Herzenswärmer der kleinen und großen Bastler der katholischen Grundschule St. Marien/Caritas Ennepe-Ruhr in Schwelm, der Grundschule Georg-Müller-EN in Gevelsberg sowie der Konfirmandinnen und Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Gevelsberg verbunden.

Und in diesem Jahr war die Übergabe etwas ganz besonderes, denn die Kinder und Jugendlichen durften endlich wieder persönlich vor dem Krankenhaus ihre Grußbotschaften mit Freude überbringen – ganz unverpackt, aber wunderschön gebastelt. Patientinnen und Patienten, die Klinikgeschäftsführung, die Belegschaft und Dr. Christmas Bert freuten sich über die zahlreichen Kinder, die mit ihren gebastelten Aufmerksamkeiten und Weihnachtsliedern für besinnliche und leuchtende Momente sorgten. Der Gedanke hinter dieser Tradition ist einerseits einfach und andererseits von so großer Bedeutung: Die Patient:innen, die zu dieser Jahreszeit einen Aufenthalt im Krankenhaus wahrnehmen müssen, bekommen einen kleinen Lichtblick überreicht. „Auch in der CoronaZeit, als das persönliche Verteilen nicht möglich war und wir die Sterne nur bei den Mitarbeitern zum Verschenken abgeben konnten, hörte dieses Hoffnungsleuchten nicht auf“, schreibt Simone Heintze, Initiatorin der Aktion, in ihrer Geschichte „Ein Stern für dich“ und erklärte am Krankenhaus: „Uns ist es wichtig, dass alle Grüße individuell gestaltet und diese auch persönlich mit dem Namen des Erstellers versehen werden. Ein kleiner Stern, der so viel Freude und so viele Gefühle auslösen kann.“

Über die Jahre ist nicht mehr nur die Kirchengemeinde, in der Simone Heintze aktiv ist, in das Projekt involviert, sondern auch weitere Gemeinden und Schulen.

„Ich bin ja total froh, dass wir uns in diesem Jahr wieder hier am Klinikum treffen“, erklärte Dr. Ulrich Müschenborn, Ärztlicher Direktor, als er mit seinen Kolleginnen und Kollegen die Kinder mit ihren Familien vor dem Klinikum begrüßte. „Eure liebevolle Aktion ist von besonderer Bedeutung. Jeder Lichtblick zählt“, weiß er dankte für die Herzlichkeit und die besinnlichen Momente in der Adventszeit. Und auch die jungen Bastler gingen nicht mit leeren Händen nach Hause und freuen sich, wenn im nächsten Jahr noch weitere Kinder und Jugendliche mitbasteln wollen.

