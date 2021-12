Schwelm: „Dieses Jahr habe ich den Advent anders erlebt“

Propst Norbert Dudek in der Kinderkirche an Heiligabend. Mit der Gitarre unterstützte er den Gottesdienst für Kinder im Pfarrsaal St. Marien.

Schwelm. Propst Norbert Dudek von der Gemeinde St. Marien Schwelm-Gevelsberg-Ennepetal erzählt, wie Corona Advent und Weihnachtsfest verändert hat.

Adventszeit, Weihnachtstage: Das ist im Leben von Propst Norbert Dudek eigentlich die Zeit, in der er so viele Menschen sieht, wie zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr – bis Corona kam. Exklusiv für diese Zeitung schreibt der Leiter der Propsteigemeinde St. Marien Schwelm-Gevelsberg-Ennepetal einmal auf, was das mit ihm macht und gibt einen spannenden Einblick in die Dinge, die ihn bewegen.

„Also: Ich kann Weihnachten auch ohne Weihnachtsbaum. Manchmal ergattere ich nach dem offiziellen Ende des Christbaum-Verkaufes der Pfadfinder noch einen kleinen Baum, den keiner haben wollte. Dieses Jahr hat das nicht geklappt – also diesmal keinen Baum. Macht nichts. Das heißt für mich: Die Weihnachtskiste wurde am 24. Dezember rausgeholt, die Krippe aufgebaut und ein bisschen Weihnachtsdeko wahllos im Arbeitszimmer verteilt. Weihnachten konnte kommen.

In diesem Jahr kein Weihnachtsbaum

Wenn ich übrigens einen Baum habe, mache ich das nicht anders, nur dass dann die Weihnachtsdeko im Baum landet, und dazu ein paar Lichter. Ich würde mich nicht unbedingt als Fachmann für weihnachtliche Stimmung im Haus bezeichnen. Ich habe auch nicht wirklich Zeit dazu.

In manchen Jahren war es so, dass kein einziger Abend im Advent frei war. Lauter schöne Treffen mit lauter netten Leuten, die, wenn sie auf das Jahr verteilt gewesen wären, mir Muße und Freude beschert hätten. Alle nacheinander wie auf einer Perlenschnur aufgereiht am Nachmittag und Abend sind sie ein „Termin“, der abgearbeitet werden muss. Zudem hat es der Vorsehung gefallen, dass sowohl das Patronatsfest als auch das Kirchweihfest der Propsteikirche St. Marien im Dezember liegen. Das sind hohe Feste für uns, die gefeiert werden wollen. Ich mache da keinem einen Vorwurf, aber ich hätte mir auch eine andere Terminierung vorstellen können. Das kann man Außenstehenden schlecht erklären, dass Gemütlichkeit und Feste anstrengend sein können. Ich gebe allerdings zu, ich stehe nicht jeden Tag am Hochofen oder pflege Kranke in einer Nachtschicht. Von daher gibt es viel härtere Jobs.

Dieses Jahr habe ich den Advent – die „Vorweihnachtszeit“ wie manche sagen – anders erlebt. Es gab keine Treffen mit Plätzchen und Weihnachtsmusik. Hinzu kamen aber jeden Tag Fragen: „Wie geht es Weihnachten?“ und „Was gilt?“. Trotz unserer frühzeitigen Planung im Oktober gab es noch bis vor Weihnachten Unklarheiten. Ich selbst wäre da gerne der Fels in der Brandung. Aber an manchen Tagen hatte auch ich einfach die Orientierung verloren, welche Corona-Regeln gerade gelten, wer gerade welchen Informationsstand hat und ob die Gottesdienste überhaupt klappen. Zumal wir in den Gremien immer für drei Städte überlegen, also Gevelsberg, Ennepetal und Schwelm. Da wollen unterschiedliche Bedingungen in den Städten und in den jeweiligen Kirchen berücksichtigt werden.

Schwierige Planung der Gottesdienste

Weiter war da die Sorge, ob überhaupt Leute zu den Gottesdiensten kommen? Kommen zu viele? Kommen die Familien mit Kindern? Wie können wir denen etwas geben, die nicht kommen können oder wollen? Zudem ist die Personaldecke knapp und der „normale Gemeindebetrieb“ mit Beerdigungen, Taufen, Hochzeitsplanungen, Pfarreiplanung und -wahlen, Predigten schreiben, Presse-Information, seelsorglichen Fragen, Hausbesuchen und Notfällen, der geht ja auch weiter. Da hatte ich wieder keine Zeit für Weihnachtsdeko.

Aber: Weihnachtsdeko steht auch nicht in der Bibel. Und daher freue ich mich, wenn andere etwas Schönes zu Weihnachten machen, ohne Erwartungen an mich. Die Jugend hat ihre morgendlichen Gottesdienste vorbereitet, Weihnachtsbäume oder Plätzchen verkauft. In den Gottesdiensten haben verschiedene Musiker und Musikerinnen Atmosphäre mit ihren Instrumenten gezaubert. Eine Weihnachtskarte grüßte mich und bedankte sich. Die Wetterfrösche bereiteten einen wunderbaren Abendhimmel über der Stadt aus. Ein einsamer Schoko-Nikolaus stand auf einmal lächelnd auf meinem Schreibtisch – und wurde verputzt. So viele machen so vieles, auch dieses Jahr, trotz der Corona-Einschränkungen. Das macht mich dankbar.

Trotz allem nicht mehr Zeit

Mehr Zeit hatte ich als Pastor dieses Jahr trotz allem nicht. Es war anders als sonst, anders auch als letztes Jahr. Aber es ist so, wie es ist. Die Welt bleibt wuselig. Und genau darum feiere ich unheimlich gerne Weihnachten. Für mich ist das die Zusage, dass Gott mich bei all dem nicht alleine lässt.“

