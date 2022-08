Schwelm: Drei Verletzte und Stau nach Unfall auf der A 43

Schwelm. Unfall im Kreuz Wuppertal Nord: Mehrere Verletzte nach Zusammenstoß auf der Autobahn. A43 ist gesperrt, die Schwelmer Feuerwehr im Einsatz.

Ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen ereignete sich am Sonntagabend auf der A 43. Die Schwelmer Feuerwehr ist im Einsatz.

Um 20.39 Uhr wurde der Unfall der Feuerwehr gemeldet. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Es waren zwei Fahrzeuge verunglückt und im Bereich des Standstreifens und des rechten Fahrstreifens in Fahrtrichtung Münster kurz hinter dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord zum Stehen gekommen. Von den insgesamt fünf Personen, die sich in den Fahrzeugen befanden wurden drei verletzt. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der Brandschutz wurde sichergestellt.

In umliegende Krankenhäuser gebracht

Parallel wurden die verletzten Personen von Feuerwehr und Rettungsdienst erstversorgt. Nach der rettungsdienstlichen Versorgung wurden die Verletzten in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert. An den Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt und im Anschluss an den Abtransport der Verletzten wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 18 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war gegen 22.25 Uhr beendet.

