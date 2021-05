Schwelm: Ein Job nach 17 Jahren Hartz IV

Schwelm. 17 Jahre lang war der Gevelsberger Frank Leveringhaus arbeitslos. Dann wendete sich das Blatt. Nun arbeitet er in Schwelm in seinem Traumjob.

Diese Geschichte hätte ausgehen können, wie so viele Biografien. Von der Langzeitarbeitslosigkeit direkt in die Altersarmut. Jahrzehntelang von der Stütze gelebt. Frank Leveringhaus hätte alle Voraussetzungen dafür mitgebracht, um sich dort einzureihen. Doch für ihn kam alles anders. Nach fast 20 Jahren Hartz IV hat er seinen Traumjob als Haustechniker in Schwelm gefunden.

„In den letzten 16 Monaten hat sich im Leben von Frank Leveringhaus vieles, sehr vieles verändert. Gut 17 Jahre hat er von Hartz IV gelebt. Dann kam die Wende, dank der Hilfe des Jobcenters EN und eines Tipps seines Nachbarn ist er Haustechniker bei der Sozialtherapeutischen Kinder- und Jugendarbeit (SKJ) in der Wilhelmstraße in Schwelm“, beginnt die Mitteilung des Ennepe-Ruhr-Kreises, der die Geschichte des ehemaligen Jobcenter-Stammkunden so spannend fand, dass er sie aufschrieb. In der Tat bietet Leveringhaus alles für ein strahlendes Beispiel, dass man mit 50 doch nicht auf dem Abstellgleis steht und dass das Jobcenter-System doch funktionieren kann.

Vom Bund nicht mehr erholt

Frank Leveringhaus (54) hat Maler und Lackierer gelernt, war nach der Ausbildung aber nur kurze Zeit in diesem Beruf tätig. Sein Weg führte ihn zunächst zur Bundeswehr. Anschließend, so sagt er, sei ihm die Rückkehr in die „normale“ Arbeitswelt allerdings schwergefallen. Psychische Beeinträchtigungen, so sagt er, hätten dafür gesorgt, dass er lediglich Minijobs annehmen oder an Maßnahmen des Jobcenters teilnehmen konnte. Trotz dieser Erschwernisse habe er tief in seinem Innern dennoch immer einen großen Berufswunsch gehabt: Er wollte Haustechniker werden.

Nach fast zwei Jahrzehnten im Arbeitslosengeld II hatte er sich allerdings schon fast damit abgefunden. dass das wohl nichts werden würde. Dann -- Ende des Jahres 2019 – bekam er dann doch noch seine Chance. Ein Nachbar machte ihn auf die Haustechniker-Stelle beim SKJ e. V. in Schwelm aufmerksam. In einem zweitägigen Praktikum konnte der Gevelsberger sein Können unter Beweis stellen. Ein Arbeitsvertrag wurde möglich, weil ihn das Jobcenters des Ennepe-Ruhr-Kreises über die Förderung der Teilhabe am Arbeitsmarkt unterstützte. Unterschrieben wurde die Eintrittskarte in ein anderes Leben am Tag vor Weihnachten 2019 – für den Gevelsberger ein ganz besonderes, ein unerwartetes Geschenk.

Die nächste Überraschung folgte am ersten Arbeitstag im Januar. „Ich wurde direkt mit drei Objekten in Schwelm und Gevelsberg betraut, war für sie verantwortlich und zuständig. Ich übernehme Maler- und Lackiertätigkeiten, beschaffe Material und kümmere mich um alles, was eben anfällt. Um das schaffen zu können, kann ich sogar einen Dienstwagen nutzen“, berichtet Frank Leveringhaus über seinen neuen Job.

Wieder an das Aufstehen gewöhnen

Es fühle sich toll an, wieder als Teil der Gesellschaft wahrgenommen zu werden und Verantwortung zu übernehmen. „Ich trage meine Arbeitskleidung wirklich gerne. Nicht nur, weil sie für meinen Traumberuf Haustechniker steht. Nein, die Leute sehen mich jetzt anders an. Ich gehöre einfach dazu“, sagt er.

Dieses Gefühl entschädigt ihn auch für all die Mühen, die damit verbunden waren, sich nach fast zwei Jahrzehnten Hartz IV wieder umzustellen. „Nach so langer Zeit muss man sich wieder an das frühe Aufstehen und an reguläre Arbeitszeiten gewöhnen“, sagt der 54-Jährige, der sich allerdings über den geregelten Tagesablauf und eine Aufgabe im Leben extrem freut.

Betreuer, Ratgeber und Unterstützer auf diesem Weg mit einigen Hindernissen Kurven und Stolperfallen war Erdogan Gülüm, Mitarbeiter des Arbeitgeberservice des Jobcenters EN. „Frank Leveringhaus wurde im ersten Jahr intensiv durch uns begleitet. Bei Schwierigkeiten oder Unsicherheiten konnte er sich immer an uns wenden.“

Förderung für Langzeitarbeitslose Frank Leveringhaus profitiert von dem, was in § 16i des Sozialgesetzbuches II seit Anfang 2019 geregelt ist. Für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis konnte das Jobcenter EN auf diesem Weg 250 Stellen fördern, fast alle sind besetzt. Ziel ist es, Langzeitarbeitslose auf diesem Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Vielfach gelingt dies, Arbeitgeber sind meistens von den Leistungen und Integrationswilligkeit ihrer neuen Mitarbeiter positiv überrascht.

Leveringhaus profitiert von einer seit Anfang 2019 möglichen Förderung für Langzeitarbeitslose. Sie bietet Unternehmen, die Personen trotz schwieriger Voraussetzungen eine Beschäftigung bieten, bis zu fünf Jahre Zuschüsse. Zwei Jahre werden die gesamten Lohnkosten übernommen, in den folgenden drei Jahren sinkt der Anteil jeweils um zehn Prozent. „Außerdem“, sagt Gülüm, „stehen beispielsweise für Weiterbildungen jährlich 600 Euro bereit.“ Das Beispiel Frank Leveringhaus zeige für ihn, wie sinnvoll diese Regelung ist.

Eine Einschätzung, zu der es keine zwei Meinungen gibt. „Vor allem dank dieser Förderung habe ich nach so vielen Jahren der Arbeitslosigkeit überhaupt die Chance erhalten, wieder regulär arbeiten zu dürfen. Ich habe einen geregelten Urlaubsanspruch, werde vernünftig bezahlt, kann an Lehrgängen teilnehmen und deutlich unbeschwerter leben“, skizziert Frank Leveringhaus die zurückliegenden fast eineinhalb Jahre in einem „normalen“, in seinem Traumjob.

Endlich wieder Weihnachtsgeschenke

Nachdem Weihnachten 2019 schon besonders gewesen war, galt dies auch für die Festtage 2020. „Endlich konnte ich meinen Liebsten wieder Geschenke machen. Das war etwas ganz Besonderes für mich“, erinnert er sich. Mit der Beschäftigung im Rücken plant er zudem ein weiteres persönliches Highlight: Auf der Liste seiner Herzenswünsche steht noch, zumindest einmal in die schottischen Highlands zu reisen.

