Schwelm: Einbrecher durchwühlen Schränke – Geld erbeutet

Ein Mann demonstriert, wie Einbrecher Fenster aufhebeln. In Schwelm sind Täter in eine Wohnung eingebrochen und haben Beute gemacht.

Schwelm. Einbrecher brechen in ein Reihenhaus in Schwelm ein und werden fündig. Sie erbeuten Bargeld. Was die Polizei zu der Tat mitteilt.

Unbekannte Täter brachen am Samstag zwischen 16 und 19.45 Uhr in ein Reihenhaus im Eulenweg in Schwelm ein.

Sie hebelten die Terrassentür des Wohnzimmers auf und gelangten so in das Haus. In den Räumen wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld in geringer dreistelliger Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324/9166-4000 melden.

