Die Polizei bei der Ermittlungsarbeit: In Schwelm sind Unbekannte in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen.

Schwelm. Unbekannte sind in Schwelm in eine Dachgeschosswohnung eingebrochen, haben die Räume durchsucht und wurden fündig.

In der Zeit von Karsamstag, 3. April, bis Dienstag, 6. April, drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Wörther Straße ein. Dort hebelten sie die Wohnungstür der Dachgeschosswohnung auf und durchsuchten diese. Sie entwendeten einen Laptop und ein IPad, wie die Polizei mitteilte. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.