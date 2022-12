Schwelm: Einbrecher hebeln Fenster auf

Schwelm. Über das Wochenende waren Einbrecher in Schwelm unterwegs und hebelten Fenster auf.

In der Zeit von Samstag bis Sonntag brachen Unbekannte in ein Haus in der Lindenbergstraße in Schwelm ein.

Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

