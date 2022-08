Schwelm: Einbrecher können nicht einbrechen

Schwelm. Glück für die Bewohner, Pech für die Verbrecher: Zwei Einbrecher scheiterten mit ihrem Vorhaben an der Metzer Straße in Schwelm.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus: Zwischen vergangenem Samstag, 17 Uhr, und Montag, 18.15 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer in einem Mehrfamilienhaus in der Metzer Straße in Schwelm befindlichen Wohnung aufzuhebeln.

Als dieses Vorhaben misslang, flüchteten die Täter in bislang unerkannt.

