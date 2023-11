Schwelm: Einbrecher machen Beute in Einfamilienhaus

Unbekannte brachen in ein haus am Grafweg in Schwelm ein. Hier ein Symbolbild.

Schwelm Unbekannte Täter sind am Samstag in ein Einfamilienhaus am Grafweg eingebrochen. Sie machten dabei reichlich Beute.

Der oder die Einbrecher hatten am Samstag in der Zeit zwischen 17.13 und 20.44 Uhr ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufgehebelt und waren so in das Haus gelangt.

In den Räumen durchsuchten der oder die Täter das gesamte Haus nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck, Schuhe und Bargeld, bevor sie unerkannt fliehen konnten.

