Schwelm: Einbrecher wieder vermehrt unterwegs

Schwelm. Polizei gibt Tipps, um es den Einbrechern schwer zu machen. Anlass sind versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser.

Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser nimmt die Polizei zum Anlass, um auf Gefahren in der dunklen Jahreszeit aufmerksam zu machen. Am Mittwoch hatten ein oder mehrere Täter versucht, die Hauseingangstüren jeweils eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Es handelt sich um Häuser in der Blücher- und in der Döinghauserstraße. Es sei davon auszugehen, dass die Täter versuchten in das Haus zu gelangen, um dort weiter die Kellerräume zu erreichen.

Nicht unkontrolliert öffnen

Die Polizei rät: „Damit Ihre Kellerräume nicht zum Ziel von Einbrechern werden, achten Sie bitte – gerade zur dunklen Jahreszeit und den ansteigenden Fallzahlen von Einbrüchen – gemeinsam mit den anderen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern Ihres (Miets-)Hauses auf Folgendes: Lassen sie niemals den Türschnapper der Haustür offen stehen. Unbefugte gelangen somit ohne Anklingeln in das Wohnhaus und können sich unbemerkt sowohl an Wohnungs- als auch an Kellertüren zu schaffen machen. Vergewissern Sie sich, wer bei Ihnen klingelt, bevor Sie die Tür öffnen.“ Auch durch unkontrolliertes Öffnen der Hauseingangstür gelangten Täter immer wieder ins Haus.

Weiter heißt es in der Mitteilung der Polizei: „Damit ebenso Ihre Wohnung bestmöglich vor Einbruch geschützt wird, gilt weiterhin zu beachten: Schließen Sie Ihre Tür immer ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit (zum Beispiel durch Postansammlung im Briefkasten oder heruntergelassene Jalousien).

Die Kriminalprävention der Polizei berät kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Mehr Informationen dazu unter: https://ennepe-ruhr-kreis.polizei.nrw/artikel/technische-praevention-einbruchsschutz

