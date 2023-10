Schwelm: Einbruch in Einfamilienhaus

Einbrecher mit Taschenlampe (Symbolfoto). Die Polizei hat einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schwelm gemeldet.

Schwelm. In Schwelm waren am Wochenende Einbrecher unterwegs. Die Polizei berichtet von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Freitag, 6. Oktober, 23.20 Uhr, bis Samstag, 7. Oktober, 08.10 Uhr ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Scharlicker Straße in Schwelm auf und gelangten so hinein. Das Haus wurde augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht. Der Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Der oder die Täter konnten im Anschluss an die Tat unerkannt flüchten.

