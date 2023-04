Ein Einbrecher hebelt eine Tür auf (Symbolfoto). In Schwelm sind Unbekannte in ein Geschäft eingebrochen.

Polizei Schwelm: Einbruch in Geschäft an der Bahnhofstraße

Schwelm. Die Polizei meldet einen Einbruch in ein Geschäft in Schwelm.

Zwei unbekannte Täter sind am Karfreitag zwischen 20.40 Uhr und 20.45 Uhr in ein Ladenlokal an der Bahnhofstraße in Schwelm eingebrochen. Sie durchsuchten vermutlich das Geschäft nach Wertgegenständen und flüchteten ohne Beute.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm