Schwelm: Einbruch und mehrere Einbruchsversuche

Schwelm. Einbrecher haben in Schwelm ihr Unwesen getrieben. Es gab einen Einbruch und zwei Versuche. Die Polizei veröffentlicht eine Täterbeschreibung.

Unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 15 und 18 Uhr auf einen im Hochparterre befindlichen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Metzer Straße in Schwelm gestiegen. Von hier aus hebelten sie die Balkontür zum Wohnzimmer auf und durchsuchten in der Wohnung sämtliche Schränke. Täterhinweise liegen bisher nicht vor, auch ob es Tatbeute gab, ist bislang unbekannt.

In der Castorffstraße brach ein bisher unbekannter Täter in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein. Wie der Täter in das Haus gelangte, ist bisher noch unklar. Der Täter brach mehrere Kellerparzellen auf, Beute wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht erlangt.

Bewohner hört seltsame Geräusche

Gegen 11.30 Uhr versuchte ebenfalls in der Castorffstraße ein Unbekannter, die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Ein Bewohner hörte seltsame Geräusche an der Haustür und schaute nach.

Ihm fiel eine verdächtige Person auf, die sich in der Nähe des Wendehammers der Straße aufhielt. An der Tür konnte eine frische Hebelspur festgestellt werden. Die Person wird so beschrieben: Beschreibung: - männlich - ca. 180 cm groß - ca. 35 bis 40 Jahre alt - schlanke Statur - osteuropäischer Typ Bei sich trug die Person einen neongelben / hellgrauen Rucksack

