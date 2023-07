Schwelm: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr

Die Feuerwehr Schwelm musste am Samstag insgesamt achtmal ausrücken. Hier ein Symbolbild.

Schwelm. Einen einsatzreichen Tag verzeichnete die Schwelmer Feuerwehr am Samstag. Unter anderem brannte es in einer Dachgeschosswohnung.

Einen einsatzreichen Tag verzeichnete die Schwelmer Feuerwehr am Samstag. Um 17.31 Uhr wurde ein Gefahrenbaum auf der Metzer Straße gemeldet. Zwei Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wachbesatzung rückten mit der Drehleiter zur Einsatzstelle aus. Vor Ort wurde ein größerer abgebrochener Ast aus der Baumkrone entfernt.

Um 19.41 Uhr während der Einsatz auf der Autobahn A 1 (Bericht hier) noch lief, wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Flurstraße alarmiert. Sofort machten sich Kräfte auf der Autobahn frei und parallel erfolgte die Alarmierung des Löschzuges Linderhausen. In der Flurstraße konnte Einsatzleiter Markus Kosch dann schnell Entwarnung geben. In einer Dachgeschosswohnung war Essen auf einem Einplattenkocher angebrannt und der Vinylfußboden hatte bereits angefangen zu schmoren. Durch die frühzeitige Meldung des Rauchmelders konnte das angebrannte Essen durch die Einsatzkräfte schnell nach draußen befördert und der Fußboden abgelöscht werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 19 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.

Ölspur und Erstversorgungseinsätze

Um 20.16 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung. Ein Lkw im Bereich der Graslake sollte Öl verlieren. Zu dieser Einsatzstelle wurde ein Kleineinsatzfahrzeug und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug alarmiert. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden abgebunden und das Bindemittel wurde wieder aufgenommen. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg. Parallel zu den laufenden Einsätzen erfolgten zwei Alarmierungen zu First-Respond-Einsätzen in der Mittelstraße und in der Ehrenberger Straße. Hier wurde der Patient von den Feuerwehreinsatzkräften jeweils erstversorgt und betreut, bis ein Rettungsmittel eintraf um diesen zu übernehmen und in ein Krankenhaus zu transportieren.

Zum letzten Einsatz des Tages wurde die Feuerwehr dann um 23.38 Uhr alarmiert. Im Erlen hatte ein Baumstamm gebrannt. Vor Ort wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und der Brandbereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

