Schwelm: Empörung über möglichen Abriss an Brauereigasse

Schwelmerin empört über Pläne. Was ist aus dem beschaulichem Schwelm geworden, fragt sie sich.

Erscheinungsbild der Stadt Schwelm. Kürzlich habe ich erfahren, dass dem historischen Gebäude der Schwelmer Brauerei an der Brauereigasse der Abriss droht. Als vor genau siebzig Jahren zugezogene Bürgerin muss ich sagen: Ich bin empört.

Seit ich hier wohne, beobachte ich einen beklagenswerten Schwund alter, erhaltenswerter Bausubstanz, und auf meinem fast täglichen Weg entlang der Hauptstraße verfolge ich diese Entwicklung seit Jahren. So ist das Gebäude des Rheinischen Hofes ebenso durch einen seelenlosen Klotz ersetzt worden wie das ursprüngliche Kreisamt, das gegenüber dem heutigen Rathaus stand – zunächst durch einen Anbau nach Westen erweitert, dann ganz abgerissen.

Das heutige Rathaus ist ebenso wenig eine architektonische Glanzleistung wie der Neubau gegenüber, in dem einmal eine Aldi-Filiale untergebracht war, danach die Stadtbücherei. Jenseits der Einmündung der Weststraße (in der zur Zeit ein weiterer schmuckloser Klotz entsteht) befand sich ein wunderschönes Ensemble alter Fachwerkhäuser hinter einem riesigen Kastanienbaum – abgerissen und durch ein belangloses Gebäude ersetzt Und so könnte ich fortfahren über den ehemaligen Kaufhof nebst Parkhaus, die erschreckend unpassende Stadtsparkasse, das gerade entstehende „Kulturhaus“ in der Römerstraße und die Kreisverwaltung, wiederum ein hässlicher Klotz aus Beton. Auf dem Gelände der früheren Brauerei, die fast 200 Jahre lang weit über die Stadtgrenzen hinaus bekanntes Bier gebraut hat, ist ein weiterer architektonischer Schandfleck entstanden, und nun gibt es offenbar Bestrebungen, auch das Gebäude an der Brauereigasse, das sich für eine kleine feine Brauhausgastronomie angeboten hätte, der Abrissbirne zu opfern.

Mit Wehmut erinnere ich mich der Atmosphäre von Beschaulichkeit und Gemütlichkeit, die Schwelm damals ausstrahlte. Was ist daraus geworden?!

Und dabei gibt es sehr gute Beispiele für einen verantwortungsvollen Umgang mit historischer Bausubstanz, etwa die Westfalendamm-Schule oder die sanierten Häuser in der Kirchstraße. Auch die Umnutzung der alten Schule an der Potthoffstraße wäre hier zu nennen.

Wer allerdings den ehemaligen jüdischen Friedhof am westlichen Ende der Brauereigasse zur Nutzung als Parkplatz freigibt, zeigt ohnehin ein gestörtes Verhältnis zur Kulturgeschichte der Stadt.

Irene Krug,

Schwelm

