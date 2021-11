Schwelm: EN-Kreis gehört zu „Deutschlands besten Ausbildern“

Blick aufs Kreishaus in Schwelm: Laut einer Studie zählt der Ennepe-Ruhr-Kreis zu den besten Ausbildern in Deutschland

Schwelm. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist laut einer Studie des Wirtschaftsmagazins Capital einer der besten Ausbilder Deutschlands.

In einer Studie des Wirtschaftsmagazins Capital und der Internetplattform Ausbildung.de zu „Deutschlands besten Ausbildern“ schneidet der Kreis doppelt gut ab: Sowohl in der Kategorie „Ausbildung“ als auch in der Kategorie „Duales Studium“ ist er – wie schon 2020 – mit vier von fünf möglichen Sternen ausgezeichnet worden.

Grundlage für die Studie war ein detaillierter Fragebogen mit mehr als 90 Fragen aus fünf Kategorien. Gefragt wurde zum Beispiel nach der Qualifikation und Förderung der Ausbilder, nach Ausbildungsplänen und Erfolgskontrollen, nach Übernahme- und Abbruchquoten, nach Gehältern, dem Umgang mit digitalen Medien und nach Strategien des Ausbildungsmarketings. Teilnehmen konnten Betriebe mit mindestens fünf Auszubildenden oder mindestens drei dual Studierenden. Deutschlandweit beteiligten sich 652 Unternehmen, die insgesamt rund vier Millionen Mitarbeitende und 118.000 Auszubildende zählen.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis beschäftigt derzeit 105 Nachwuchskräfte.

Aktuell läuft noch die Suche nach Bewerbern für den Ausbildungsjahrgang 2022. 41 Plätze in verschiedenen Berufen sind zu vergeben, 25 davon für duale Studiengänge mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Bewerbungsfrist ist bis zum 16. Januar 2022 verlängert worden.

