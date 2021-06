Schwelm: Endlich wieder Benzingespräche beim Oldtimertreffen

Metall Classics am Fritz am Brunnen. Traumautos bei einem Traumwetter.

Schwelm. Von Porsche bis Fiat war am Sonntag in Schwelm alles vertreten, was das Oldtimer-Herz begehrt. Warum ein Oldtimer kein Alltagsauto ist:

Die Highway Patrols waren da, kleine Fiat-Knutschkisten hatten ihren Platz gefunden, amerikanische Straßenkreuzer mit Schwanzflossen, Porsches und all die Automarken, die Geschichte geschrieben haben, zeigten sich von ihrer schönsten Seite unter den hohen Bäumen im weitläufigen Park des Hotels „Fritz am Brunnen“ in Schwelm.

Sie alle strahlten eine gewisse Exklusivität aus, und viele der Besitzerinnen und Besitzer dieser Lieblinge aus Blech und Chrome taten es ihnen gleich. Man sah Männer mit Rauschebärten und Frauen mit großen Hüten vor der Sonne geschützt. Eins einte sie alle: die Liebe zu alten Autos, Oldtimer und Jungtimer. Michael Glow und sein Freund Markus Huetz, die sich schon vor Jahren in der Szene einen Namen gemacht haben, hatten dieses Treffen mit viel Herzblut organisiert.

Von amerikanischen bis deutschen Autos, war alles dabei. Foto: Marinko Prša

Eigentlich sollte diese „Metall Classic“ schon im vergangenen Jahr die Freunde alter Autos nach Schwelm locken. Aber die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung. „Endlich, endlich war es soweit!“ war immer wieder zu hören. Marie Rohleder vom Hotel „Fritz am Brunnen“ (Chocolaterie & Brasserie) stellte das wunderbare Gelände zur Verfügung und sorgte für Speisen, wohl wissend, dass sie eine Art Benzin für Menschen sind.

Hier geht es zur kompletten Oldtimer-Fotostrecke Hier geht es zur kompletten Oldtimer-Fotostrecke Frisch poliert und gewaschen standen die verschiedensten Fahrzeuge bei bestem Wetter vor dem Hotel "Fritz am Brunnen" Foto: Marinko Prsa

Über Facebook-Gruppe eingeladen

Michael Glow und Markus Huetz hatten in ihrer Facebook-Gruppe „Metall Classics“ für das Treffen getrommelt. Nun standen sie seitlich des Eingangsbereichs und freuten sich, dass Auto-Freaks aus nah und fern Schwelm angesteuert hatten. Glow spricht von der „Verrücktheit der Szene“. Endlich wieder Benzingespräche. Die lange Zeit des Stillstands habe das Interesse an Oldtimern und Youngtimern nicht abflauen lassen. Markus Huetz vergleicht das Treffen mit einer „bunten Blume“. Michael Glow ergänzt: „Ob mit einem Kleinwagen oder mit einem Porsche, wir sind hier beim Treffen eine gute Gemeinschaft!“ Im Mittelpunkt stehe das Auto, das für die meisten ein Hobby und auch ein Kulturgut sei.

Die verschiedensten Autos trafen sich am Hotel „Fritz am Brunnen“. Foto: Marinko Prša / WP

Viele Besucher hatten Klappstühle mitgebracht und saßen in der Nähe ihrer „Lieblinge“. So auch ein Paar aus Düsseldorf, das einen Pontiac aus dem Jahre 1938 ihr Eigen nennt. Kleine Scheiben, fast winzige Scheibenwischer, aber eine gewaltige Karosserie machen dieses wertvolle Stück aus, ein richtiger Hingucker auch für Besucher, die nicht unbedingt zur Szene zählen.

Oldtimer sind keine Alltagsfahrzeuge

170 Veränderungen habe dieser Wagen in seinem Innenleben schon erlebt, also aktuell ein modernes Fahrzeug im alten Gewand. Ein Alltagsauto? „Nein, man kann so ein Fahrzeug nicht einfach an der Straße parken und alleine lassen!“ ist die Antwort. Wenig später versucht ein Fahrer eines großen Chevrolets noch einen guten Standplatz zu bekommen. Schwierig. Er umkurvt Bäume, und da ist es geschehen. Der Baum wurde nur berührt, aber das „Mitleid“ mit dem Fahrer war nicht zu überhören. Die Autos hatten viel auszuhalten. Sie waren Fotomodelle, mussten sich Blicke in den Innenraum gefallen lassen, und oft wurde auch die Haube über den Motorraum angehoben. Man will ja wissen, was den Wagen so antreibt.

Eins kann man sagen: die Szene ist wieder da, wie eh und je fröhlich und höchst interessiert an „alten Schätzchen“. Michael Glow und Markus Huetz sahen es mit Freude und verrieten dieser Zeitung, dass sie, wenn es eben ginge, monatlich so ein Treffen organisieren möchten. An welchem Wochenende im Monat stehe noch nicht fest. Beim Treffen am Sonntag waren weit mehr als 200 Fahrzeuge gekommen. Nicht alle fanden Platz auf dem Gelände.

