Schwelm: Endspurt im LEO-Theater

Schwelm Mit der Vorpremiere von „Was Frauen wirklich wollen“ beschließt das Theater das Jahr 2023. Was sonst noch gespielt wird, lesen Sie hier.

Das Leo-Theater im Ibach-Haus in Schwelm setzt zum Endspurt 2023 an. Das Konzert „Divas Divine“ musste leider vom morgigen Samstag, 9. Dezember, ins neue Jahr verlegt werden und findet nun am 7. Dezember 2024 statt. Die Karten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Aber die beliebten Inszenierungen „Frau Müller muss weg“ und „Extrawurst“ stehen noch auf dem Dezember-Programm. Am Samstag, 16. Dezember, gibt es zwei Vorstellungen der Komödie „Frau Müller muss weg“, und zwar um 16 und 20 Uhr. Und schon am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. Dezember, steht um jeweils 20 Uhr die bitterböse Satire „Extrawurst“ auf dem Spielplan.

Die gesellschaftskritische Satire „Extrawurst“ ist am 14. und 15. Dezember im Leo-Theater zu sehen. Foto: Andreas Winkelsträter / WP

Auf Hochtouren laufen die Proben für das neue Stück im Leo: „Was Frauen wirklich wollen“. Zu sehen ist die Vorpremiere an Silvester um 16 und um 20 Uhr (Achtung: Im Theater kann nicht ins neue Jahr gefeiert werden). Zum Inhalt: Beim Warten auf einen Verkäufer im Möbelhaus lässt Franziska ihre „Männergeschichten“ Revue passieren, um herauszufinden, warum es ihr einfach nicht gelingen will, ihren Traummann zu finden. Sind alle Männer Machos oder Muttersöhnchen? Oder liegt es doch an Figur, Kleidung, Brille? Jedenfalls haben weder Blind Date noch Chatroom, weder Kontaktanzeige noch die Kontaktaufnahme zum Ex das erwünschte Resultat herbeigeführt: eine dauerhafte feste Beziehung. Ihre besten Freundinnen, One-Night-Stand-Meisterin Birgit, die romantische Stefanie und – nicht zu vergessen – ihre Mutter stehen ihr zwar mit Rat und Tat zur Seite, doch auch sie kennen nicht die Lösung des ewigen Dilemmas. Als ihr dann ihre Gummipuppe in einem Alptraum verspricht, all ihre Probleme zu lösen, weiß Franziska, dass es Zeit ist. Zeit, sich zu überlegen, was sie wirklich will…

Weitere Infos und Tickets unter www.leo-theater.ruhr

